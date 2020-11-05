Silvan'da geniş kapsamlı dezenfekte çalışması başlatıldı

Diyarbakır'ın Silvan İlçe Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında mahallelerde geniş kapsamlı dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Silvan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince korona virüs tedbirleri kapsamında temizlik çalışması başlatıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Erdoğan, ülke ve tüm dünyayı etkisi altına alan virüse karşı Silvan Belediyesi olarak tüm önlemleri aldıklarını ve çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini ifade etti. Vatandaşlara her zaman öncelikli olarak evde kalmalarını, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları tavsiyesinde bulunan Erdoğan, "Ancak Silvan Belediyesi olarak halkımıza karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek bizim asli görevimiz. Bu doğrultuda ekiplerimiz 11 mahallemizde de çalışmalarını belirlenen plan dahilinde sürdürüyor. Özellikle yıkama ve dezenfeksiyon konusunda taviz vermeden cadde cadde, sokak sokak çalışma yapıyoruz. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız. Vatandaşımızdan tek istediğim alınan tedbirlere ve yapılan çalışmalara uymaları ve mümkün olduğunca evden çalışmalarıdır" dedi.

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