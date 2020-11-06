HDP binasından PKK´nın kaçırdığı çocukların bilgileri olan ajanda çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

HDP binasından PKK´nın kaçırdığı çocukların bilgileri olan ajanda çıktı

DHA

HDP binasından PKK´nın kaçırdığı çocukların bilgileri olan ajanda çıktı


Mücahit YOLCU/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da 22 Ekim günü HDP İl Başkanlığı'na yapılan operasyonda, içerisinde PKK'lı teröristlerin sicil bilgilerinin yer aldığı ajanda bulundu. Ajandada, HDP binası önünde eylem yapan çok sayıda ailenin, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bilgileri de yer aldı. Güvenlik kaynakları, ajandada ismi çıkan teröristlerin, HDP aracılığıyla örgüte gönderildiğine dair güçlü şüphelerinin bulunduğunu belirterek, bu yönde araştırmalarını sürdürüyor. İddialar ispatlanırsa, PKK terör örgütünün insan kaynağını HDP üzerinden sağladığına ilişkin ilk kez somut bir dosya oluşacak.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapmasında, yasa dışı pankart asıldığı gerekçesiyle İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 22 Ekim günü HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasına terör operasyonu düzenlendi. Binada 7 saat süren arama gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında binanın tüm katlarını arayan polis ekipleri, bilgisayarlar, dijital cihazlar ve suç unsuru olabileceği değerlendirilen bazı belgelere el koydu. Binada yapılan arama sırasında, gizli bir bölmeye saklanmış bir ajanda da ele geçirildi. Ajandayı inceleyen polis, çok sayıda terör örgütü PKK üyesinin, örgütteki sicil bilgileri, kişisel bilgileri ve ailelerine dair bilgilerin olduğunu tespit etti. Ajandada bulunan isimleri bulunan PKK´lı teröristlerin bir kısmının güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlarda öldürülen, bir kısmının ise halen sağ olduğu değerlendirilen örgüt üyeleri olduğu belirtildi. 
EYLEM YAPAN AİLELERİN ÇOCUKLARININ BİLGİLERİ ÇIKTI
Ele geçirilen ajandada, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarını geri almak için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylem yapan ailelerle ilgili çarpıcı bir bilgiye de ulaşıldı. Ajandayı inceleyen terör ve istihbarat uzmanları, HDP önünde eylem yapan çok sayıda ailenin PKK terör örgütüne katılan çocuklarına ait bilgilere de rastladı. Ajandada, eylem yapan ailelerin çocuklarının örgüt içindeki kod adları, sicil bilgileri, memleketleri gibi bilgilerin yer aldığı tespit edildi.
Araştırmalarını sürdüren terör uzmanları, ajandada ismi çıkan teröristlerin HDP aracılığıyla örgüte gönderildiğine dair güçlü şüphelerinin olduğunu söyledi. HDP önünde eylem yapan çok sayıda ailenin çocuklarına ait bilgilerin ajandada çıkmasının, şüphelerini artırdığını ifade eden güvenlik kaynakları, bu yönde araştırmalarını sürdürdüklerini belirtti.
PKK'YA KATILIMLARIN HDP ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİĞİ İLK KEZ BELGELENECEK
Son yıllarda, terör örgütü PKK'ya elamanın HDP ve müzahir kurumlarca karşıladığına ilişkin yaygın bir kanaat bulunuyor. HDP yöneticileri her ne kadar bunu inkar etse de Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan neredeyse herkes, bu iddianın doğruluğunu teyit ediyor. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemini başlatan anneler de çocuklarının en son burada görüldüğünü söylüyor. Güvenlik birimleri, çocuk ve genç yaşta çoğu kişinin HDP binalarında ikna edilerek PKK terör örgütüne katılım sağlamaya zorlandığına dair bilgilere de sahip. Ancak bu iddialarla ilgili şu ana kadar somut bir bilgiye ulaşılamamıştı. Ajandanın incelenmesi sonucunda hakkında yoğun şüphe bulunan bu iddialar ispatlanırsa, terör örgütü PKK'ya katılımların HDP üzerinden gerçekleştiği iddiası ilk kez somut bir şekilde ispatlanmış olacak ve bir soruşturma dosyasına konu olacak.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı´nca yürütülen ve bu iddiayı da kapsayan 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Silahlı terör örgütü propagandasını yapmak' konulu soruşturma da devam ediyor. Soruşturma kapsamında 22 Ekim günü gözaltına alınan HDP il eşbaşkanları Zeyyat Ceylan ve Hülya Alökmen Uyanık, 30 Ekim günü çıkarıldıkları mahkemece `Silahlı terör örgütüne üye' olma suçundan tutuklanmıştı.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Mücahit YOLCU
2020-11-06 09:40:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır'da köye inen kurt sürüsü 18 koyunu telef etti
YEREL HABERLER Diyarbakır'da köye inen kurt sürüsü 18 koyunu telef ...
Silvan'da geniş kapsamlı dezenfekte çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Silvan'da geniş kapsamlı dezenfekte çalışması ...
Tatangalardan Diyarbekirspor’a çiçekli ziyaret
YEREL HABERLER Tatangalardan Diyarbekirspor’a çiçekli ziyaret
DÜ'de öğretmen ve öğretmen adaylarına dijital seminer düzenlendi
YEREL HABERLER DÜ'de öğretmen ve öğretmen adaylarına dijital seminer ...
Kaymakam Çelik aile sağlık merkezlerini denetledi
YEREL HABERLER Kaymakam Çelik aile sağlık merkezlerini denetledi
Korona virüse karşı canlı heykel performansı
YEREL HABERLER Korona virüse karşı canlı heykel performansı
Diyarbakır Şehir Tiyatroları perdelerini yeniden açıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır Şehir Tiyatroları perdelerini yeniden ...
Başkan Beyoğlu Ayzit ailesine verdiği sözü tuttu
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu Ayzit ailesine verdiği sözü tuttu
Silvan’da pandemi dönemi boyunca en yüksek vaka sayısına ulaşıldı
YEREL HABERLER Silvan’da pandemi dönemi boyunca en yüksek vaka ...
Diyarbekirspor kafilesi Ali Gaffar Okkan'ı kabri başında andı
YEREL HABERLER Diyarbekirspor kafilesi Ali Gaffar Okkan'ı kabri ...
Çınar’dan İzmir’e destek
YEREL HABERLER Çınar’dan İzmir’e destek
İzol'dan Biden uyarısı Kanaat önderi, araştırmacı yazar Ramazan İzol: “Biden kazanırsa FETÖ’yü kahraman bile ilan edebilir”
YEREL HABERLER İzol'dan Biden uyarısı Kanaat önderi, araştırmacı ...
HDP önündeki eylemde 430'uncu gün; 90 yaşında evlat nöbetine katıldı
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 430'uncu gün; 90 yaşında evlat ...
Diyarbakır’da 500 bin dekar tarım arazisi sulandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 500 bin dekar tarım arazisi sulandı
Başkan Beyoğlu'ndan üniversiteye hazırlanan öğrencilere jest
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu'ndan üniversiteye hazırlanan ...
90 yaşında evlat hasretine dayanamadı, HDP önündeki ailelere katıldı HDP önündeki evlat nöbeti direnişine bir aile daha katıldı Acılı anne Cemile Koşar: "Nefes alıyorken gözümle seni göreyim"
YEREL HABERLER 90 yaşında evlat hasretine dayanamadı, HDP önündeki ...
Lösemi tedavisinde aile-hekim uyumuna dikkat
YEREL HABERLER Lösemi tedavisinde aile-hekim uyumuna dikkat
Evlat nöbetindeki ailelerin çığlığı HDP'lilerin kulaklarında çınlıyor: "Bizim çocuklarımızı göndersinler, kendi çocuklarını dağa götürsünler"
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailelerin çığlığı HDP'lilerin ...
Korona virüs gebe hastalarda düşük riskini arttırıyor
YEREL HABERLER Korona virüs gebe hastalarda düşük riskini arttırıyor
Ergani'deki uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
YEREL HABERLER Ergani'deki uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
DTSO Başkanı Kaya, Diyarbakırspor yönetimi ile bir araya geldi
YEREL HABERLER DTSO Başkanı Kaya, Diyarbakırspor yönetimi ile bir ...
Sisli havalarda koronavirüs bulaş riski artıyor
YEREL HABERLER Sisli havalarda koronavirüs bulaş riski artıyor
Diyarbakır’da korona virüs tedbirleri
YEREL HABERLER Diyarbakır’da korona virüs tedbirleri
Kendini teğmen olarak tanıtıp, iş vaadiyle dolandıran askeri fabrika çalışanı yakalandı
YEREL HABERLER Kendini teğmen olarak tanıtıp, iş vaadiyle dolandıran ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X