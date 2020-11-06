HDP binasından PKK’ya ait belgeler çıktı Belgelerde evlat nöbetindeki ailelerin çocuklarının da bilgileri bulunduğu öğrenildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

HDP binasından PKK’ya ait belgeler çıktı Belgelerde evlat nöbetindeki ailelerin çocuklarının da bilgileri bulunduğu öğrenildi

İHA

HDP binasından PKK’ya ait belgeler çıktı Belgelerde evlat nöbetindeki ailelerin çocuklarının da bilgileri bulunduğu öğrenildi

Geçtiğimiz haftalarda HDP Diyarbakır İl Başkanlığına düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK üyelerinin bilgilerinin yer aldığı defterler bulundu. Defterde, evlatları terör örgütünce kaçırılan ailelerin çocuklarının da isimlerinin bulunduğu öğrenildi.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 22 Ekimd'de HDP il binasına terör operasyonu düzenlendi. Binada yaklaşık 7 saat arama yapan güvenlik güçleri, bilgisayarlar, dijital cihazlar ve suç unsuru olabileceği değerlendirilen bazı belgelere el koydu. Aramalarda gizli bölmeye saklanmış bir defter de bulan güvenlik güçleri, defterde terör örgütü PKK mensuplarının ve ailelerinin bilgilerinin olduğunu belirledi. Defterde ismi bulunan PKK’lı teröristlerin bir kısmının güvenlik kuvvetlerince yürütülen operasyonlarda öldürülen, bir kısmının ise halen sağ olduğu değerlendirilen örgüt üyeleri olduğu belirtildi.

Evlat nöbetindeki ailelerin çocuklarının da ismi çıktı
Defterde, terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılan evlatlarını geri almak için HDP önünde nöbet tutan ailelerle ilgili bilgilere de rastlandı. Defteri inceleyen ekipler, evlat nöbetine katılan ailelerin çocuklarına ait bilgiler buldu. Defterde evlat nöbetindeki ailelerin çocuklarının örgüt içindeki kod adları ile bilgilerin bulunduğu belirlendi. Yapılan incelemede, terör örgütü PKK’ya katılımların HDP üzerinden gerçekleştiği somut bir şekilde ortaya konuldu.
HDP’ye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HDP Diyarbakır İl Başkanı Zeyat Ceylan ve yardımcısı Hülya Alökmen Uyanık çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır’da terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 26 öğretmen gözaltına alındı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 26 ...
Diyarbakır'da eğitim kurumlarına PKK operasyonu: 26 gözaltı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da eğitim kurumlarına PKK operasyonu: 26 ...
HDP binasından PKK´nın kaçırdığı çocukların bilgileri olan ajanda çıktı / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER HDP binasından PKK´nın kaçırdığı çocukların bilgileri ...
Aracına 50 liralık antifriz eklemeyen sürücüleri 8 bin liralık masraf bekliyor
YEREL HABERLER Aracına 50 liralık antifriz eklemeyen sürücüleri 8 ...
HDP binasından PKK´nın kaçırdığı çocukların bilgileri olan ajanda çıktı
YEREL HABERLER HDP binasından PKK´nın kaçırdığı çocukların bilgileri ...
Diyarbakır'da köye inen kurt sürüsü 18 koyunu telef etti
YEREL HABERLER Diyarbakır'da köye inen kurt sürüsü 18 koyunu telef ...
Silvan'da geniş kapsamlı dezenfekte çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Silvan'da geniş kapsamlı dezenfekte çalışması ...
Tatangalardan Diyarbekirspor’a çiçekli ziyaret
YEREL HABERLER Tatangalardan Diyarbekirspor’a çiçekli ziyaret
DÜ'de öğretmen ve öğretmen adaylarına dijital seminer düzenlendi
YEREL HABERLER DÜ'de öğretmen ve öğretmen adaylarına dijital seminer ...
Kaymakam Çelik aile sağlık merkezlerini denetledi
YEREL HABERLER Kaymakam Çelik aile sağlık merkezlerini denetledi
Korona virüse karşı canlı heykel performansı
YEREL HABERLER Korona virüse karşı canlı heykel performansı
Diyarbakır Şehir Tiyatroları perdelerini yeniden açıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır Şehir Tiyatroları perdelerini yeniden ...
Başkan Beyoğlu Ayzit ailesine verdiği sözü tuttu
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu Ayzit ailesine verdiği sözü tuttu
Silvan’da pandemi dönemi boyunca en yüksek vaka sayısına ulaşıldı
YEREL HABERLER Silvan’da pandemi dönemi boyunca en yüksek vaka ...
Diyarbekirspor kafilesi Ali Gaffar Okkan'ı kabri başında andı
YEREL HABERLER Diyarbekirspor kafilesi Ali Gaffar Okkan'ı kabri ...
Çınar’dan İzmir’e destek
YEREL HABERLER Çınar’dan İzmir’e destek
İzol'dan Biden uyarısı Kanaat önderi, araştırmacı yazar Ramazan İzol: “Biden kazanırsa FETÖ’yü kahraman bile ilan edebilir”
YEREL HABERLER İzol'dan Biden uyarısı Kanaat önderi, araştırmacı ...
HDP önündeki eylemde 430'uncu gün; 90 yaşında evlat nöbetine katıldı
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 430'uncu gün; 90 yaşında evlat ...
Diyarbakır’da 500 bin dekar tarım arazisi sulandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 500 bin dekar tarım arazisi sulandı
Başkan Beyoğlu'ndan üniversiteye hazırlanan öğrencilere jest
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu'ndan üniversiteye hazırlanan ...
90 yaşında evlat hasretine dayanamadı, HDP önündeki ailelere katıldı HDP önündeki evlat nöbeti direnişine bir aile daha katıldı Acılı anne Cemile Koşar: "Nefes alıyorken gözümle seni göreyim"
YEREL HABERLER 90 yaşında evlat hasretine dayanamadı, HDP önündeki ...
Lösemi tedavisinde aile-hekim uyumuna dikkat
YEREL HABERLER Lösemi tedavisinde aile-hekim uyumuna dikkat
Evlat nöbetindeki ailelerin çığlığı HDP'lilerin kulaklarında çınlıyor: "Bizim çocuklarımızı göndersinler, kendi çocuklarını dağa götürsünler"
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailelerin çığlığı HDP'lilerin ...
Korona virüs gebe hastalarda düşük riskini arttırıyor
YEREL HABERLER Korona virüs gebe hastalarda düşük riskini arttırıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X