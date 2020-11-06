Kendisini teğmen ve avukat olarak tanıtıp iş vaadinde bulundu, yakayı ele verdi

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Pirinçlik 52’nci Bakım Fabrika Müdürlüğünde boya kaporta işçisi olarak çalışan ve kendisini teğmen, kurum avukatı olarak tanıtarak vatandaşlara para karşılığında iş bulacağı vaadinde bulunan zanlı yakalandı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Kayapınar ilçesi Pirinçlik Mahallesi'nde bulunan 52’nci Bakım Fabrika Müdürlüğü çalışanlarından bazılarının işçi alımında yetkili olduğunu söyleyerek işe girmek isteyen vatandaşlardan para alıp haksız kazanç sağladıklarının öğrenildiği belirtildi. Açıklamada, “Yapılan araştırmalar ve alınan mağdur ifadeleri sonucunda, Pirinçlik 52’nci Bakım Fabrika Müdürlüğünde boya/kaporta işçisi olarak çalışan Y.Y. isimli şahsın, kendisini teğmen veya kurum avukatı olarak tanıtmak suretiyle, işe alım konusunda yardımcı olacağı ve davalarda müdafi olacağı vaadi ile 12 ayrı nitelikli dolandırıcılık olayında mağdurlardan para alarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilmiştir. Şüphelinin evinde ve iş yerinde yapılan arama neticesinde, mağdurlara ait 17 adet suça konu belge, 1 kurusıkı tabanca, 1 kamuflajlı subay gömleği, 1 subay apoletli şapka ve 1 cep telefonu ele geçirilmiştir. Şüpheli yakalanarak, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

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