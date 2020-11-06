Diyarbakır'da kamuda esnek çalışmaya geçiliyor

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Diyarbakır Vali Yardımcısı Fatih Cıdıroğlu, 9 Kasım 2020 itibariyle Diyarbakır genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışmaya geçileceğini bildirdi.

Cıdıroğlu, twitter hesabından yaptığı açıklamada, 9 Kasım 2020 itibariyle Diyarbakır geneli tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, 60 yaş ve üzeri çalışanlar, 24 hafta ve üzeri hamileler, kronik hastalığı olanların idari izinli sayılacağını açıkladı. Vali Yardımcısı Cıdıroğlu, ayrıca kamu kurumlarında dönüşümlü uzaktan esnek çalışma sistemine geçileceğini kaydetti.

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