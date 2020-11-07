Dicle ve Eğil ilçelerinde korona virüs denetimleri yapıldı

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle yurt genelinde kapsamlı uygulanan korona virüs denetimleri, Diyarbakır'ın Dicle ve Eğil ilçelerinde de gerçekleşti. Korona virüs denetimleri her iki ilçede berber, lokanta, cadde ve sokak gibi halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapıldı.

81 il valiliğine Covid19 tedbirleri denetimi konulu genelge gönderildi. Genelgede, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere, kurallara uyulması ve vali, kaymakamların koordinasyonunda sürdürülen denetim faaliyetlerinin salgınla mücadelede büyük önem taşıdığı ifade edildi. Dicle ilçesinde emniyet, zabıta ekipleri ve birçok kurum amirleri ile çalışanlarla birlikte kentte korona virüs salgınının önlenmesi için maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi yapıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, iş yerleri ziyaret edilerek kurallara uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde de yeni tip korona virüs salgınının önlenmesine yönelik denetim çalışmaları devam ediyor. Eğil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İdris Arslan’ın öncülüğünde korona virüs denetimleri gerçekleşti. Eğil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İdris Arslan’ın öncülüğünde, ilçede genel maske ve sosyal mesafe denetimleri yapıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında Eğil Kaymakamı İdris Arslan başkanlığında yapılan denetimlerde de, iş yerleri ziyaret edilerek kurallara uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

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