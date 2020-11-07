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Bismil Belediyesinden, korona virüs ve kaldırım işgaline sıkı denetim

İHA

Bismil Belediyesinden, korona virüs ve kaldırım işgaline sıkı denetim

Diyarbakır'ın Bismil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin katılımı ile ilçe genelinde Covid19 ve kaldırım işgali denetimleri yapıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 'sağlık için hepimiz için' sloganıyla ülke genelinde başlatılan denetimler sürüyor. Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen öncülüğünde Bismil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımı ile Bismil’de bulunan market, berber, kafe, lokanta, kahvehane, çay bahçesi, pazar yerleri ve toplu taşıma araçları gibi ortak kullanılan alanlarda denetim yapıldı. Esnaf ve vatandaşların tedbir kurallarına riayet etmesi konusunda uyarıda bulanan Türkmen, salgınla mücadelede alınan kararlara uyum sağlamanın oldukça önemli olduğunu vurguladı. Bismil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise yol, kaldırım işgali yapan esnaf ve sayar satıcılara yönelik denetimleri yoğunlaştırdı. Belediye zabıta ekipleri, yayalar ve engelli vatandaşların yürüme alanı olan kaldırımların bazı iş yerleri tarafından işgal edilmesinin önüne geçebilmek için esnafı tek tek gezerek denetledi.

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