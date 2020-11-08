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Şehirleri kana bulayacaklardı, jandarmanın dikkati teröristlerin planını bozdu Teröristler, yurt dışında hazırlanan cephaneyi kuryelerle Türkiye’ye gönderdi Diyarbakır İl Jandarma komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada PKK'lı teröristlere ait cephanelik ele geçirildi

İHA

Şehirleri kana bulayacaklardı, jandarmanın dikkati teröristlerin planını bozdu Teröristler, yurt dışında hazırlanan cephaneyi kuryelerle Türkiye’ye gönderdi Diyarbakır İl Jandarma komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada PKK'lı teröristlere ait cephanelik ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bağlar ilçesinde düzenlenen operasyonda terör örgütüne ait cephanelik ele geçirildi. Mühimmatların teröristler tarafından şehir merkezlerinde kullanılması için yurt dışından kuryelerle gönderildiği öğrenildi.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü tarafından önümüzdeki dönemde başta şehir merkezleri olmak üzere yurtiçinde yapılması planlanan eylemlerde YPS/Özel Güç birimleri tarafından kullanılması için yurt dışında hazırlanarak kuryeler vasıtasıyla yurtiçine mühimmat sevk edildiğinin belirlendiği belirtildi. Açıklamada, “Yurtiçinde yapılması planlanan eylemlerde YPS/Özel Güç birimleri tarafından kullanılması için yurt dışında hazırlanarak kuryeler vasıtasıyla yurtiçine sevk edilen 7 adet Suriye’de imal edildiği değerlendirilen 120 milimetre çok namlulu roketatar mühimmatı, 2 adet Suriye’de imal edildiği değerlendirilen 90 milimetre çok namlulu roketatar mühimmatı, 3 adet Rus menşei RPG7 antitank mühimmatı, 4 adet Rus menşei sevk fişeği, 8 adet müsademeli tapa, 3 adet radyo frekanslı zaman ayarlı EYP yapımında kullanılan role sistemi, 4 Kasım 2020 tarihinde Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Alatosun Mahallesi kırsalında ele geçirilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla devam edilecektir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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