D\u0130YARBAKIR, (DHA)D\u0130YARBAKIR\u00b4da ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK\/KCK taraf\u0131ndan \u015fehir merkezlerinde yap\u0131lmas\u0131 planlanan eylemlerde kullan\u0131lmak \u00fczere yurt d\u0131\u015f\u0131ndan g\u00f6nderildi\u011fi belirlenen m\u00fchimmat ve patlay\u0131c\u0131 madde yap\u0131m\u0131nda kullan\u0131lan malzeme ele ge\u00e7irildi. M\u00fchimmat ve malzemeler yerinde\u00a0imha edildi.Ba\u011flar il\u00e7esi Alatosun Mahallesi k\u0131rsal\u0131nda \u0130l Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131\u00b4nca ger\u00e7ekle\u015ftirilen operasyonda PKK\/KCK ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc taraf\u0131ndan, ba\u015fta \u015fehir merkezleri olmak \u00fczere, yurt i\u00e7inde yap\u0131lmas\u0131 planlanan eylemlerde kullan\u0131lmak \u00fczere yurt d\u0131\u015f\u0131nda haz\u0131rlanarak kuryeler vas\u0131tas\u0131yla g\u00f6nderilen m\u00fchimmat ve patlay\u0131c\u0131 madde yap\u0131m\u0131nda kullan\u0131lan malzeme ele ge\u00e7irildi. Suriye\u00b4de imal edildi\u011fi de\u011ferlendirilen 7 adet 120 milimetre \u00e7ok namlulu roketatar m\u00fchimmat\u0131 ile 2 adet 90 milimetre \u00e7ok namlulu roketatar m\u00fchimmat\u0131, Rus men\u015fei 3 RPG-7 antitank m\u00fchimmat\u0131, 4 sevk fi\u015fe\u011fi, 8 m\u00fcsademeli tapa, 3 radyo frekansl\u0131 zaman ayarl\u0131 el yap\u0131m\u0131 patlay\u0131c\u0131 yap\u0131m\u0131nda kullan\u0131lan role sistemi ele ge\u00e7irildi. Malzemeler, yap\u0131lan incelemenin ard\u0131ndan imha edildi.DHA-G\u00fcvenlik T\u00fcrkiye-Diyarbak\u0131r D\u0130YARBAKIR,(DHA)2020-11-08 11:16:15