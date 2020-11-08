Diyarbakır’da sıfır atık belgesi alan ilk belediye Bağlar Belediyesi oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır’da sıfır atık belgesi alan ilk belediye Bağlar Belediyesi oldu

İHA

Diyarbakır’da sıfır atık belgesi alan ilk belediye Bağlar Belediyesi oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çevre koruma bilincini geliştirmek üzere uygulanan Sıfır Atık Projesinde Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, bu alanda elde ettiği başarı ile Diyarbakır’da sıfır atık belgesi almaya hak kazanan ilk belediye oldu.
400 binden fazla nüfusu ile Diyarbakır’ın en büyük ilçesi olan ve aynı zamanda Türkiye’de 36 ilden büyük olmasıyla bilinen merkez Bağlar ilçesinde belediye tarafından son bir buçuk yılda uygulanan çevreci politikaları önemli bir başarıyı getirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çevre koruma bilincini geliştirmek üzere uygulanan sıfır atık projesinde Bağlar Belediyesi, bu alanda elde ettiği başarı ile Diyarbakır’da sıfır atık belgesi almaya hak kazanan ilk belediye oldu. AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yürütmüş oldukları tüm çalışma ve projelerde çevre bilincini esas aldıklarını dile getirerek, "Halkımızla beraber bunu başardık. Bu belgeyi almamız Bağlar halkının temizlik konusunda hassas olduğunu göstermektedir" dedi.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan belgede, "12/072019 tarihli ve 30829 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği’nce Sıfır Atık Yönetim Sistemini kurarak Sıfır Atık Belgesini almaya hak kazanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Hem bilinçlendirdi, hem okullara destek verdi
Bağlar Belediyesi, bu başarıya okullarda uyguladığı atık pil toplama, kurumlar ve vatandaşlar arasında atık konusunda bilinçlendirme çalışmaları, uygulanan iş ve işlemlerde çevre dostu çalışmaların öne çıkarılması ve atık toplamadaki etkin mücadelesiyle ulaştı. Çevre bilincini geliştirmek amacıyla Temizlik Müdürlüğü bünyesinde özel ekipler kurarak okullarda ve sokaklarda çalışma yaptıran Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, geçtiğimiz günlerde Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katılımı ile düzenlenen 'Sıfır Atık ve Belediyeler Kongre ve Ödül Töreni' programına katılmıştı. Göreve geldikten sonra çevreyi koruma çok ciddi sorunlar tespit ettiklerini belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, sıfır atık yönetimi oluşturarak bu çerçevede topyekun bir mücadele ruhuyla hareket ettiklerini söyledi.

"Sıfır atık bilincini oluşturmada ciddi bir yol aldık"
Kısa zamanda sonuç almanın sevincini yaşadıklarını belirten Başkan Beyoğlu, “Eğitim kurumlarında ve halk arasında sıfır atık konusunda çok ciddi bir çalışma yürüttük. Okullara atık pil toplama konusunda destek verdik. Sahada oluşturduğumuz ekiplerle çevre bilincini yaydık, katı atık konusunda ciddi sonuçlar elde ettik. Yaptığımız tüm iş ve işlemlerde, projelerde çevre bilincini öne çıkardık. Temizlik çalışmalarında çevre dostu araçlar kullanarak örnek teşkil ettik. Sıfır atık belgesini almamız bu mücadelenin ürünüdür. Yapmış olduğumuz çalışmalara büyük destek vererek kısa sürede ilçemizde değişime yol açan Bağlar halkımız bu başarının en önemli mimarıdır. Milletimizin huzuru ve ferahı için gece gündüz çalışarak bu noktaya gelinmesini sağlayan çevre koruma ve temizlik ekiplerimiz başta olmak üzere belediyemizin ilgili tüm birimlerine teşekkür ediyorum. Bundan sonra aynı bilinç ve inançla yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yanlış lastik seçimi ölüme davetiye çıkarıyor
YEREL HABERLER Yanlış lastik seçimi ölüme davetiye çıkarıyor
Maskesiz genç öğrencinin yüzüne hapşırdı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti
YEREL HABERLER Maskesiz genç öğrencinin yüzüne hapşırdı, hiçbir şey ...
(Görüntülü) PKK'nın şehir merkezlerindeki eylemlerde kullanacağı mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) PKK'nın şehir merkezlerindeki eylemlerde ...
PKK'nın şehir merkezlerindeki eylemlerde kullanacağı mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER PKK'nın şehir merkezlerindeki eylemlerde kullanacağı ...
Şehirleri kana bulayacaklardı, jandarmanın dikkati teröristlerin planını bozdu Teröristler, yurt dışında hazırlanan cephaneyi kuryelerle Türkiye’ye gönderdi Diyarbakır İl Jandarma komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada PKK'lı teröristlere ait cephanelik ele geçirildi
YEREL HABERLER Şehirleri kana bulayacaklardı, jandarmanın dikkati ...
'Hekime şiddeti' kitaba dönüştürdü, gelirini koronavirüsten ölen meslektaşlarının ailelerine bağışladı
YEREL HABERLER 'Hekime şiddeti' kitaba dönüştürdü, gelirini ...
Canlı heykeller korona virüse karşı uyardı
YEREL HABERLER Canlı heykeller korona virüse karşı uyardı
Bismil Belediyesinden, korona virüs ve kaldırım işgaline sıkı denetim
YEREL HABERLER Bismil Belediyesinden, korona virüs ve kaldırım ...
Diyarbakır'da 3 şehrin katılımıyla 'Mezopotamya'nın Altın Üçgeni' çalıştayı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 3 şehrin katılımıyla 'Mezopotamya'nın ...
Bağlar Belediyesinden kış hazırlıklarına devam
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesinden kış hazırlıklarına devam
Bölgenin en büyük canlı hayvan borsası için çalışmalar başladı
YEREL HABERLER Bölgenin en büyük canlı hayvan borsası için ...
Diyarbakır’da Mezopotamya’nın altın üçgeni çalıştayı başladı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da Mezopotamya’nın altın üçgeni çalıştayı ...
Yürekleri yanık aileler 432 gündür evlatlarının yolunu bekliyor Ailelerin direnişi sürüyor
YEREL HABERLER Yürekleri yanık aileler 432 gündür evlatlarının ...
Dicle ve Eğil ilçelerinde korona virüs denetimleri yapıldı
YEREL HABERLER Dicle ve Eğil ilçelerinde korona virüs denetimleri ...
İzmir'e bir destekte de Diyarbakır Çüngüş kaymakamlığından geldi
YEREL HABERLER İzmir'e bir destekte de Diyarbakır Çüngüş ...
Suriyeli Umran, sınıf birincisi olduğu Türkiye'de tıp okumak istiyor
YEREL HABERLER Suriyeli Umran, sınıf birincisi olduğu Türkiye'de tıp ...
Diyarbakır çağrı merkezlerinin üssü oluyor
YEREL HABERLER Diyarbakır çağrı merkezlerinin üssü oluyor
Diyarbakır'da kamuda esnek çalışmaya geçiliyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kamuda esnek çalışmaya geçiliyor
Disleksili çocukların sorunları AHOB yazılımıyla ortadan kalkacak
YEREL HABERLER Disleksili çocukların sorunları AHOB yazılımıyla ...
Diyarbakır'da otobüsün arkasına takılan patenli gencin tehlikeli oyunu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da otobüsün arkasına takılan patenli ...
Mardin'de gıda zehirlenmesi; 2 kişi öldü, 5 kişi tedaviye alındı
YEREL HABERLER Mardin'de gıda zehirlenmesi; 2 kişi öldü, 5 kişi ...
Kulp'ta öğretmenlerden kan bağışı kampanyasına destek
YEREL HABERLER Kulp'ta öğretmenlerden kan bağışı kampanyasına destek
Güvenlik ve terör uzmanı Dr. Muğlu'dan HDP önündeki ailelere destek
YEREL HABERLER Güvenlik ve terör uzmanı Dr. Muğlu'dan HDP önündeki ...
HDP önündeki ailelerin çığlığı yükselmeye devam ediyor Evlat nöbetindeki baba Nihat Çağmar: "Biz, sadece kendi çocuklarımız için değil, bütün çocuklar için buradayız"
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin çığlığı yükselmeye devam ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X