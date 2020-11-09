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Kırmızı ışık ihlali hayattan kopardı Diyarbakır’da 1 kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı

İHA

Kırmızı ışık ihlali hayattan kopardı Diyarbakır’da 1 kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı

DiyarbakırMardin karayolunda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı. 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada, motosiklet sürücüsünün kırmızı ışığı ihlal ettiği iddia edildi.
Olay, geçtiğimiz hafta akşam saatlerinde Çınar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşaktan dönen otomobil, bu sırada iddiaya göre kırmızı ışığı ihlal edip hızla ilerleyen motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan Mehmet Demir yola savruldu. Araçta bulunan şoför ve yolcular da hızla dışarı çıkıp Demir’in yardımına koştu. Tüm bu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet Demir, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çınar Devlet Hastanesine oradan da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine sevk edildi. Demir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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