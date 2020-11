Diyarbakır'daki dernek, kelebek hastası çocukların bakımına 1 yılda 850 bin lira harcadı

Diyarbakır’da faaliyet yürüten Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, derneğe kayıtlı olan kelebek hastası çocukların bakımlarına 1 yılda 850 bin lira harcama yaptı.

Diyarbakır’da özellikle kelebek hastası çocuklar ve ailelerine yönelik gerçekleştirdikleri faaliyetlerle dikkat çeken Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, kelebek hastası çocukların her türlü isteğini yerine getiriyor. Sadece Diyarbakır'da değil, Türkiye'nin farklı illerindeki kelebek çocukların da yardımına koşan dernek, 1 yılda 217 kelebek hastası çocuğun bakımı için 850 bin lira harcadı. Daha çok bağışlarla ihtiyaçları gideren dernek, Türkiye'deki tüm kelebek hastası çocuklara ulaşmayı hedefliyor.



"4 çocuğumuzun ellerini açtık"

Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şenay Çalışır, Diyarbakır’da 2017’den beri resmi olarak çalıştıklarını, Türkiye geneli hizmet veren bir dernek olduklarını söyledi. Başkan Çalışır, "2019 yılında kelebek hastalarımızın derneğimizde olan kayıtlı sayısı 108 iken, 2020 yılında sayımız 217 oldu. Çocuklarımıza toplamda 850 bin liralık malzeme desteğinde bulunduk. Diyarbakır, Hatay, Gaziantep ve İstanbul'da bulunan hastalarımız, Gaziantep'te özel bir hastanede plastik cerrahımız tarafından ameliyat edilerek elleri açıldı. Birinin ayak tümürünü temizlettik. Bu ameliyatlar baya maliyetli ameliyatlardır. Bir elin maliyeti 15 bin, iki eli ameliyat etmeye kalkışırsak 30 bin liraya tekabül ediyor. Bütün bu çalışmalarımızı hayırseverlerin derneğimize yaptıkları yardımlarla yapabiliyoruz. Şu an ameliyat olması gereken 15 hastamız sırada bekliyor. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse 8 hastamızı Diyarbakır’dan Kütahya’ya götüreceğiz. Yemek borularını açmak için. Bize başvuran, mağduriyetine inandığımız diğer hastalıklara da bedensel engelli olur, SMA hastası olur, hidrosefali olur, derneğimize kayıtlı 56 tane çeşitli hastalıklardan hastamız var kelebek hastaları dışında. Onlara da elimizden geldiği kadar tedavilerinde destek oluyoruz. Biz, sınırlı sayıda çok çok mağdur olanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.



"Türkiye’nin her ilinde ekip oluşturulsa bu çocukların mağduriyeti oradan kalkar"

Türkiye’de faaliyet verdiklerini, hatta yurt dışından bile hastalarının olduğunu ifade eden Çalışır, "Irak’tan bizi ziyarete gelen iki tane kelebek hastamız var. İstediğimiz kapasitede, geniş daha güzel klinik şeklinde bir yerimiz olsaydı eğer, hastalarımıza daha güzel şekilde yardımcı olurduk. Bu çocukların hepimize ihtiyacı var. Türkiye’de ben bir ilki yaşadım. Diyarbakır’da İl Sivil Toplum Müdürü tarafından teşekkür belgesiyle taçlandırıldı yaptığımız çalışmalar. Bütün her şeyimiz ailelerimizle birlikte yaparız. Bu yıl içerisinde dernek olarak harcamalarımız 850 bin lira. Türkiye’nin her ilinde bir ekip oluşturulsa, sadece bu kelebek hastalarının araştırması yapılırsa ve hakkıyla sahip çıkılırsa bu çocukların mağduriyeti oradan kalkar. Çoğu, yokluktan, bakımsızlıktan elleri ayakları kapanıyor, gözleri gidiyor, yemek yiyemiyor" diye konuştu.

Elleri açılan 14 yaşındaki Şehmuz Ateş ise ameliyat olduğu gün heyecanlı olduğunu belirterek, parkalarını doğrultamadığını, parmaklarının doğrultacağı anı beklediğini söyledi. Ateş, kendisine destek verenlere de teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.