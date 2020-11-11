DİSKİ kırsal mahallelerdeki içme suyu sorunlarını anında çözüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kırsal mahallelerdeki vatandaşların içme suyunun kesintisiz ve düzenli olarak sağlanması için 2020 yılı içerisinde içme suyu kuyularında 30 adet pompa ve 25 adet Enerji Nakil Hattı (ENH) çalışması yaptı.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, kent geneli içme suyu kuyularına ait pompa, ENH, trafo temini ve montajı işi kapsamında kırsal mahallelerde vatandaşa içme suyunun kesintisiz ve düzenli olarak sağlanması adına içme suyu kuyularında 2020 yılı içerisinde 30 adet pompa ve 25 adet enerji nakil hattı çalışması yaptı. Yatırımların belirli bir plan dahilinde ve vatandaşın öncelikli ihtiyaçları çerçevesinde yapıldığını belirten Diski Genel Müdürü Mehmet Fırat Tutşi, “İl merkezimizde ve tüm ilçelerimizde sorumluluk alanımızda olan bin 47 mahallemizde değerli hemşerilerimizin içme suyuna en kaliteli ve sağlıklı bir şekilde ulaşması için DİSKİ olarak büyük bir gayret ve sorumlulukla çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Amacımız değerli hemşerilerimizin hizmetlerimizde en iyi şekilde yararlanmasıdır” dedi.

DİSKİ Genel Müdürlüğünün vatandaşlardan gelen talepleri ön plana alarak oluşturduğu yıllık yapım, bakım ve onarım çalışmalarına 2021 yılı için hazırlıklarını sürdürdüğünü açıklayan Tutşi, vatandaşların temiz, sağlıklı ve kesintisiz suya ulaşması en büyük hedeflerinin olduğunu ifade etti.

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