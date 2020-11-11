Bilgi Evi öğrencileri Dijital Gösterim Merkezini gezdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evi öğrencileri, Dağkapı Meydanında hizmet veren Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Gösterim Merkezini ziyaret etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı Bilgi Evi’de eğitim gören öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Dağkapı Meydanında hizmete açtığı Dijital Gösterim Merkezini ziyaret etti. Bilgi Evinde görevli eğitmenler eşliğinde çok sayıda öğrencinin katıldığı gezide korona virüs tedbirlerine dikkat edildi. Eğitmenler ve öğrenciler HES koduyla ve ateşleri ölçülerek içeri alındı.

İletişim Başkanlığı Dijital Gösterim Merkezi görevlileri merkezi öğrencilere gezdirerek yapılan faaliyetleri anlattı. Bilgi Evi öğrencileri, 360 derece tekniğiyle Barbaros Hayrettin Paşa, Preveze Deniz Savaşı, Fatih Gemisi Projesini ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kısa filmlerini izledi. Öğrenciler ayrıca hologram tekniği ile bir yapının uzamasını, parçalanmasını, bölünmesini ve 360 derecede sihirli perdeye yansımasını izleyerek öğrenme fırsatı yakaladı.

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı Dijital Gösterim Merkezinde merak ettikleri sorulara cevap bulan öğrencilere, merkez yetkilileri tarafından çeşit kitaplar hediye edildi. Öğrenciler 15 Temmuzda şehit olan 254 vatandaşın Osmanlıca ve Türkçe isimlerinin yer aldığı Türk bayrağı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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