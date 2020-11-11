Kulp'ta bin fidan toprakla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan kararla Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilen 11 Kasımda, tüm Türkiye’de olduğu gibi Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde de fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 'Bugün fidan, yarın nefes' sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte Kulp ilçesinde bin fidan toprakla buluştu. Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, daha yeşil bir Türkiye ve Kulp için, Tarım ve Orman Bakanlığınca 81 ilde eş zamanlı 'Bugün fidan, yarın nefes' sloganıyla düzenlenen fidanın toprakla buluşturulması etkinliğinde 15 Temmuz Hatıra Ormanında fidan dikti. Etkinlikte konuşan Kaymakam Gözlet, "Tüm Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlayan Geleceğe Nefes kampanyasında saat 11.11’de milyonlarca fidan toprakla buluşuyor. Daha yeşil ve güzel bir Kulp için , fidan dikimi için oluşturduğumuz 8 bin metrekare alana bin fidan diktik. İlçemizin merkez ve kırsal mahallelerinde oluşturulan alanlara kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlar tarafından fidan dikimi devam edecektir. Etkinliğe emekleriyle katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinliğe Kulp Kaymakamı Gözlet, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Yılık, İlçe Emniyet Amiri Selim Toptan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Güreş, Kulp Orman İşletme Şefi Mazlum Akdemir, kurum amirleri, STK temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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