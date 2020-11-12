Vakumlu poşette 77 kilo esrar ele geçirildi

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Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda vakumlu poşetler içerisinde 77 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tututlandı.

Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının engellenmesi, sokak satıcılarıyla mücadele edilmesi ve terör örgütlerinin uyuşturucu üzerinden finansal kaynak sağlanmalarının engellenmesi amacıyla operasyon yapıldı.

10 Kasım günü düzenlenen operasyonda vakumlu poşetler içerisinde 77 kilo 500 gram esrar ile uyuşturucu satışında elde edildiği değerlendirilen 5 bin 300 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan adı açıklanmayan bir şüpheli sevk edildiği adliyede, tutuklandı.

Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 1 ayda yapılan 192 farklı operasyonda 641 kilo esrar, 8 kilo 661 gram metamfetamin, 8 silah, 9 bin 470 lira, 50 dolar, 450 euro ele geçirildi. Gözaltına alınan 87 şüpheli tutuklandı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2020-11-12 11:44:52



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