Diyarbakır Bower Hastanesi kalp damar cerrahisinde yüz güldüren sonuçlar alıyor

Diyarbakır’da faaliyet gösteren Özel Bower Hastanesinde, kalp damar cerrahisinde yüz güldüren sonuçlar alınıyor. 2020 yılı içerisinde hastanede yüksek risk grubunda olan hastalar dahil 250 açık kalp ameliyatı yapılırken, hastaların yüzde 95’i taburcu edildi.

Gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla adından söz ettiren Özel Bower Hastanesinde kalp damar cerrahisinde yüz güldüren sonuçlar alınmaya devam ediyor. 2020 yılı içerisinde 250 açık kalp ameliyatının yapıldığı hastanede hastaların yüzde 95’i taburcu edilerek evlerine gönderildi.

Konu ile ilgili bilgi veren Özel Bower Hastanesinde görevli Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Binali Mavitaş, merkezlerinde alanında uzman ve akademik doktor kadrosu ile yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi. Kalbin doğuştan ya da sonradan oluşan hastalıklarının cerrahi tedavisinde oldukça yüz güldüren sonuçlar aldıklarını belirten Prof. Dr. Mavitaş, ocak 2020’den beri ekip olarak yaklaşık 250 açık kalp ameliyatı yaptıklarını, yüksek risk grubunda olan hastalar da dahil olmak üzere bunların yüzde 95’ini sağlıkla taburcu ettiklerini dile getirdi. Bölge illerinden birçok hastanın özellikle koroner bypass, kalp kapak ameliyatları, aort damar ameliyatları, şah damarı ameliyatları gibi büyük cerrahilerde batı illerine gitmek zorunda kaldığını ifade eden Prof. Dr. Mavitaş, “Bu durum, hastanın konforu ve imkanları açısından çeşitli zorluklar barındırıyordu. Şu an tüm bu ameliyatları Özel Bower Hastanesi’nde yapabiliyoruz. Bölge illerinden birçok hasta Diyarbakır’a gelerek ameliyatlarını hastanemizde olmaktadır. Hastanemiz kardiyak anestezi ekibi ve ileri tıp teknolojileri ile donatılmış kardiovasküler cerrahi (KVC) yoğun bakım ünitesi, ameliyatların başarılı olmasını destekliyor ve ameliyat sonrası sürecin daha rahat geçmesini sağlıyor” dedi.



“Birçok hayat kurtarmanın mutluluğunu yaşıyoruz”

Diyarbakır Özel Bower Hastanesi Kalp Sağlığı Merkezinde iki kalp damar cerrahı, üç Kardiyoloji uzmanı ile ekip olarak çalıştıklarını dile getiren Doç. Dr. Sinan Demirtaş ise “Mesai saatlerimiz dışında da hem ilimizden hem bölge il ve ilçelerinden acil gelen birçok vaka ile ilgileniyoruz. Özellikle, aort yırtılması ya da tıp dilindeki adıyla aort diseksiyonu durumunda ekip olarak çok hızlı müdahale edip hayatta kalma şansını yükseltiyoruz. Aort diseksiyonu, çoğunlukla kötü seyirlidir, ani şok ve ölümle sonuçlanabilir, bu yüzden hızlı tanı ve müdahale gerektirir. Bu durumlarda ekip olarak hızlı müdahale edebilecek bir alt yapı ve tecrübeye sahibiz. Kurtardığımız birçok hayat oldu, bundan dolayı mutluyuz” diye konuştu.

Açık kalp ameliyatları dışında damar tıkanıklıkları, diyalize giren hastalara kalıcı hemodiyaliz katateri takılması, kanser nedeniyle kemoterapi alacak hastalara port katater takılması, varis tedavileri gibi birçok işlemi cerrahi ve cerrahi dışı tedavi seçenekleri ile yaptıklarını bildiren Doç. Dr. Demirtaş, kalp sağlığının yaşam kalitesi açısından birinci önemde olduğunu vurguladı.



“Korona virüs salgınında kalp sağlığınızı ertelemeyin”

Genel olarak sağlık ama özellikle kalp sağlığının ertelenemez bir ihtiyaç olduğunu belirten Doç. Dr. Mesut Aydın da korona virüs salgını döneminde bu konuda ihmaller yaşandığını söyledi. Diyarbakır Özel Bower Hastanesinde yüksek hijyen standartlarında güvenli sağlık hizmeti verdiklerini kaydeden Doç. Dr. Aydın, “Kalp damar hastaları yani kalp damarında stenti olanlar veya koroner bypass operasyonu geçirmiş olanlar, tıkayıcı bacak veya şah damarı hastalığı, kalp yetersizliği, ciddi kapak hastalığı, kronik ritim bozukluğu ve yüksek tansiyonu olan hastalar tedavilerini aksatmamalı. Rutin kontrollerin aksatılması, kalp sağlığı açısından riskli olabilir. Bunun dışında nefes darlığı, göğüste sıkışmayanma, çarpıntı, efor kapasitesinde anlamlı azalma örneğin daha önce rahatça yürüyebildikleri bir mesafeyi tamamlayamama gibi şikayetler oluşursa bunlar bir kalp rahatsızlığına işaret edebilir. Vakit kaybetmeden doktor kontrolünü öneriyoruz” şeklinde konuştu.

Kalp sağlığını korumanın insan ömrünü ve yaşam kalitesini arttırdığını anımsatan Doç. Dr. Aydın, “Sağlınız için egzersiz yapın, sigaradan uzak durun, bol bol gülümseyin, karamsar olmayın. Tansiyonunuz olmasa da ayda bir tansiyonunuzu ölçün, karbonhidratlardan, işlenmiş gıdalardan, ağır yemeklerden, hayvansal yağlardan, un ve şekerden olabildiğince uzak durmaya çalışın, geç saatte yemek yemeyin, sağlıklı beslenin, uykunuzu alın, susuz kalmayın” dedi.

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