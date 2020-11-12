Uyarılara rağmen sigarayı elinden bırakmadı, cezayı yedi

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği ek genelge ile harekete geçen Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi ekipleri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak ve toplu taşıma gibi araç duraklarında sigara denetimi başlattı. Ekipler, uyarılara rağmen elinden sigarayı bırakmayan bir kişiye ceza kesti.

Yenişehir İlçe Kaymakamlığı ve belediye ekiplerince kentin en işlek bölgelerinden olan Ofis Ekinciler Caddesi ve Sanat Sokağının giriş ve çıkışlarında sürdürülen denetimlerde maske kontrolü yapılarak sigara içilmesinin yasaklandığı uyarısında bulundu. Bazı şahıslar uyarıları dikkate almayıp zabıta ekiplerinin ikazlarına karşı ceza kesilmesinde ısrarcı olunca, ekipler sigara içen ve sosyal mesafe ile maske kuralına uymayan şahsa cezai işlem uyguladı.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, solunum yoluyla kolayca bulaşabilen korona virüs salgınının önlenmesine yönelik sigara içen, maskeyi çene altına indiren ve yanlış kullananlar için denetimlerin aralıksız bir şekilde sürdürüleceğini söyledi. Sosyal mesafe, temizlik ve maske kontrollerin sürekli olarak devam ettiğini belirten Kaymakam Beşikci, "İçişleri Bakanlığımızın bugün itibariyle hayata geçirdiği ek genelge ile birlikte solunum yoluyla kolayca bulaşabilen korona virüs salgınının önlenmesi adına, sigara içen, maskeyi çene altına indiren ve yanlış kullananlar için ekiplerimiz denetimlerini sıklaştırdı. Ekiplerimiz solunum yoluyla kolayca bulaşabilen korona virüs salgınının yayılımının önlenmesi için sürdükleri denetimlerde özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklar, trafiğe kapalı alanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara içme yasağının getirildiği uyarısında da bulunmaktadırlar" dedi.

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