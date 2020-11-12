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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayapınar Belediyesinin Temiz Sokaklar Projesi sürüyor

İHA

Kayapınar Belediyesinin Temiz Sokaklar Projesi sürüyor

Diyarbakır'da görevlendirme yapılan merkez Kayapınar İlçe Belediyesince, yeni tip korona virüsle mücadele sürecinde başlatılan Temiz Sokaklar Projesi devam ediyor.
Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi 608. sokaktaki esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek proje hakkında bilgi verdi. Esnaf ve vatandaşlara temizlik malzemesi ile hijyen setinin verildiği ziyarette projeye ilişkin açıklama yapan Kaymakam Koç, yaklaşık 2 ay önce başlatılan projede yeni sokaklara geçtiklerini söyledi. Her ay 8 sokak belirlediklerini, sokaklarda bulunan esnaf ve vatandaşlarla görüştüklerini aktaran Kaymakam Koç, sokakların kirlenmeden temizlenmesini sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

"8 sokakta dereceye girenlere peyzaj düzenlemeleri yapıyoruz"
Belediye olarak tek başına değil, vatandaş ve esnafın da bu projede kendilerine büyük destek sunduğunu anlatan Kaymakam Koç, "Bir taraftan sokaklarımızı temiz tutmayı amaçlıyoruz, diğer taraftan ise sokak hayvanlarına sahip çıkarak yem ve mama bırakacağımız çeşitli noktalar oluşturduk. Bir yandan da geri dönüşümü sağlamaya çalışıyoruz. Her ay belirlediğimiz 8 sokakta dereceye girenlere peyzaj düzenlemeleri yapıyoruz. Geçen ay bir sokağımızı belirledik. Bu ay 8 sokağımızda bu çalışmayı başlattık. Vatandaşlarımız tarafından bu çalışmalarımıza olumlu tepkiler var. Bunları artırarak devam ettireceğiz" diye konuştu.
Kaymakam Koç, esnaf ve vatandaşlara sembolik olarak temizlik ve hijyen seti verdiklerini kaydederek, "Vatandaş ve esnafımızla birlikte belediyeciliği yapmış olacağız. Sosyal, katılım sağlanan ve demokratik belediyecilik ancak bu şekilde olur. Katılım sağladıklarını için kendilerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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