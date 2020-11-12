Kayapınar Evde Okuyor Projesi tamamlandı

Diyarbakır merkez Kayapınar İlçe Belediyesinin, pandemi sürecinde vatandaşların sağlığını korumak ve kitap okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla başlattığı ‘Kayapınar Evde Okuyor’ adlı projesi sonuçlandı. 9 bin 800 vatandaşın katıldığı proje kapsamında evde en çok kitap okuyan ve bu yüzden altın ile ödüllendirilen 225 vatandaş ödüllerini almaya başladı.

Kayapınar İlçe Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen ve İlçe Kaymakamı, Belediye Başkan Vekili Ünal Koç’un katıldığı tören ile altın ödüllerini alan kitapseverlerin oldukça mutlu olduğu gözlendi.



“Diyarbakır’a çok güzel bir kütüphane yaptık”

Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, bu proje ile Kayapınar ilçesinin ne kadar kitap dostu olduğunu Diyarbakır’a gösterdiklerini söyledi. Koç, "Pandemi sürecinin zor günlerinde ‘Kayapınar Evde Okuyor’ adlı kampanya başlattık. Sağolun sizlerde bu kampanyaya yoğun katılım gösterdiniz. Bu kampanyamıza 9 bin 800 vatandaşımız katıldı. Onların hepsini kitap ile ödüllendirdik. Ve en çok kitap okuyan siz değerli kitap sevenlere de altın ödülü vereceğimizi söylemiştik. Bu süreç biraz uzadı. Sebebi de şuydu; o dönem biliyorsunuz Diyarbakır’a çok güzel bir kütüphane yaptık. Bu kütüphanenin resmi açılışında ödülü verecektik. Bu açılış biraz gecikince bu altınları bugün vermeye karar verdik. Bugün yaklaşık olarak 225 kitap dostuna altın hediye edeceğiz. 25 tam altın, 100 çeyrek, 100 yarım altın vereceğiz. Bu bakımdan Kayapınar şunu gösterdi. Ne kadar kitap dostu olduğumuzu, kitap sevdiğimizi hep beraber gösterdik. Kayapınar Belediyesi olarak eğitim dostu olduğumuzu göstermiş olduk” dedi.



“Diyarbakır’da iz bırakan şahsiyetlerin 70 bin kitabını okullarımıza dağıttık”

Diyarbakır’da ve dünyada iz bırakan şahsiyetlerin hayatlarından kesitlerin yer aldığı resimli 70 bin kitap dağıttıklarına ifade eden Koç, “Biz Diyarbakır’da iz bırakanlar dedik, ancak bunlar dünya da iz bırakanlardı. Ahmet Arif, Cahit Sıtkı Tarancı, El Cezeri, Sezai Karakoç, Ziya Gökalp gibi Diyarbakır’ımızda iz bırakan şahsiyetlerin 70 bin kitabını okullarımıza dağıttık. Bu arada da okuma faaliyetlerimizi gerçekleştireceğiz. Bu anlamda kampanyamıza katılan tüm kitapseverlere ve okurlarımıza teşekkür ediyorum. Ekibimize bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından Koç, ödüllerini alan ilk 25 kitapseverle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle etkinlik son buldu.

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