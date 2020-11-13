Diyarbakır'da silahlı kavga: 3 yaralı

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Burak EMEKMehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'daki meyve ve sebze halinde 2 grup arasında çıkan silahla kavgada 3 kişi yaralandı.

Kavga, sabah saatlerinde Bağcılar Mahallesi'ndeki meyve ve sebze halinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple 2 grup arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olay yerinde inceleme yapan Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Mehmet Mucahit CEYLAN

2020-11-13 10:06:27



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