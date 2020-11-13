Sığınma evindeki arkadaşını evine aldı, kadın ve sevgilisi tarafından soyulduğunu iddia etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sığınma evindeki arkadaşını evine aldı, kadın ve sevgilisi tarafından soyulduğunu iddia etti

İHA

Sığınma evindeki arkadaşını evine aldı, kadın ve sevgilisi tarafından soyulduğunu iddia etti

Diyarbakır’da yaşayan Büşra Ö., kadın sığınma evinden arkadaşı olan Reyhan A.'yı evine aldı. İyi niyetinin kurbanı olduğunu belirten Büşra Ö., Reyhan A. ve sevgilisi tarafından soyulduğu iddia ederek yetkililerden yardım istedi.
Diyarbakır’da yaşayan 2 çocuk annesi 26 yaşındaki Büşra Ö., bir süre kadın sığınma evinde kaldı. Büşra Ö., bu sırada Reyhan A. ile tanıştı. Kadın sığınma evinden çıkan Büşra Ö., Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından aldığı destek ve evlere temizliğe giderek kendi düzenini kurdu. Kadın sığınma evinden tanıştığı Reyhan A.’yı da yanına alan Büşra Ö., arkadaşıyla birlikte yaşamaya başladı. Geçen cuma günü oğlunun doğum gününü bir kafede arkadaşları ve ev arkadaşı Reyhan A. ile kutlayan Büşra Ö., iddiaya göre o sırada Reyhan A.’nın çantasından ev anahtarını alıp aşağı inerek erkek arkadaşı R.G.’ye verdi. Büşra Ö., arkadaş grubuyla doğum gününü kutlarken, ev arkadaşı Reyhan A.’nın da yardımıyla erkek arkadaşı R.G. tarafından soyulduğunu öne sürdü. Şikayetçi olmasına rağmen suçlulara bir şey yapılmadığını ileri süren Büşra Ö., yetkililere yardım çağrısında bulundu.

"Bu insan beni sırtımdan vurdu"
Bir süre kadın sığınma evlerinde kaldığını Reyhan A. ile de burada tanıştığını söyledi. Büşra Ö., "Oradan tanışmıştık. Evime aldım, kapımı açtım. Maddi, manevi borç ettim, harç ettim onun her şeyini ben karşıladım. Kendisi de o zaman hamileydi benimle beraber sığınma evinde kalıyordu. Sığınma evinden yaklaşık 78 ay oluyor çıktım. Bu evi tutum, geçen Cuma oğlumun doğum gününü kafede birkaç arkadaşımla kutladım ve Reyhan A., sığınma evinde tanıştığım bayan gelip kulağıma eğildi ‘Sende sigara var mı' dedi, hayır dedim, sigara paketimi almayı unuttum. ‘O zaman ben aşağıya iniyorum, sigara almaya’ dedi. Ondan sonra onu bir daha görmedim. Daha sonra yukarıya çıktı. Arkadaşlar siz benimle eve geleceksiniz. Anahtarımı kapının üzerinde unutmuş olabilirim. Oğlumun arka cebine bırakmıştı. 3 dakika geçti 'Anahtar burada' dedi. Jeton düştü, çünkü anahtarım cebimde, oğlum nasıl çıkartıyor ve geldim tahta kapı açık bir halde. Panjurlu kapımı kapatmış. Anahtarların hiçbiri patlamamış. Nişan yüzüğüm, küpem, çeyreğim, ablamın 760 doları, 7 bin liralık televizyonum, 4 bin liralık ayrı bir televizyonum vardı, 2 bin liralık tabletim vardı çalındı ve kendime aldığım ayakkabıyı çalıp karısına götürdü. Kaşık, bıçak çatal setime kadar çaldılar. Aşağıda mobesse kameralarında iki adam beraber televizyonu omuzlarına yükleyip çıkıp gidiyorlar" dedi.

"Başka bir hırsız evime girse bu kadar zoruma gitmezdi"
Reyhan'ı polise teslim ettiğini kaydeden Büşra Ö., "Reyhan serbest bırakıldı. Ben eşini aradım, ikimiz de birbirimize hakaretler ettik. Ona sen hem evime hırsızlığa giriyorsun, hem de küfür ediyorsun dedim. Bu işin peşini bırakmayacağım. Ben hakkım olan her şeyi istiyorum. Bir hırsız evime girseydi bu kadar zoruma gitmezdi. Ama ben bu kıza aylarca evimde baktım. Çıldırdığım konu, devletten istediğim şey bu şahısların yakalanması. Hakkın yerini bulmasını istiyorum. Bu insan beni sırtımdan vurdu. Başka bir hırsız bunu bana yapsaydı hiçbir şekilde ilgilenmeyecektim. O insanı kardeş diye sahiplendim ve karşılığında bunu gördüm. Temizliği gidip geçimimi sağlarken başıma bunlar geldi. Sinir hastası olduğum için kaldıracak gücüm yok" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Köpeğini otomobille ezen komşusundan alacağı tazminatla hayvan mezarlığı yaptıracak
YEREL HABERLER Köpeğini otomobille ezen komşusundan alacağı ...
Diyarbakır'da silahlı kavga: 3 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da silahlı kavga: 3 yaralı
Diyarbakır, Mardin ve Batman'daki trafik kazaları KGYS’lere yansıdı
YEREL HABERLER Diyarbakır, Mardin ve Batman'daki trafik kazaları ...
Diyarbakır'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa ...
Diyarbakır'da, 65 yaş üstüne kısıtlama
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, 65 yaş üstüne kısıtlama
HDP yöneticilerinin 'Seçilmiş delegelerimizin isimleri var' dediği defterde farklı kategorilerde aranan teröristler çıktı
YEREL HABERLER HDP yöneticilerinin 'Seçilmiş delegelerimizin ...
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nden öğrenci velilerine seminer
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nden öğrenci ...
Diyarbakırlı kadınlara, kooperatifleşeme ve e-ticaret eğitimi
YEREL HABERLER Diyarbakırlı kadınlara, kooperatifleşeme ve e-ticaret ...
Kayapınar Evde Okuyor Projesi tamamlandı
YEREL HABERLER Kayapınar Evde Okuyor Projesi tamamlandı
Kayapınar Belediyesinin Temiz Sokaklar Projesi sürüyor
YEREL HABERLER Kayapınar Belediyesinin Temiz Sokaklar Projesi ...
Diyarbakır polisinin siber suç işleyen şüphelilere göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır polisinin siber suç işleyen şüphelilere ...
TFF 3. Lig: Diyarbekirspor: 1 - Çankaya Futbol Kulübü: 0
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Diyarbekirspor: 1 - Çankaya Futbol ...
Mezarlıklarda cuma günü öncesi denetim
YEREL HABERLER Mezarlıklarda cuma günü öncesi denetim
HDP binasında ele geçirilen PKK ajandasında, birçok eylemin faili teröristlerin bilgileri de var
YEREL HABERLER HDP binasında ele geçirilen PKK ajandasında, birçok ...
Terör örgütü PKK mensuplarınca 5 yıl önce avludan kaçırılan kızının yolunu gözlüyor
YEREL HABERLER Terör örgütü PKK mensuplarınca 5 yıl önce avludan ...
Diyarbakır'daki lisenin Avrupa Projesi kabul edildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki lisenin Avrupa Projesi kabul edildi
Uyarılara rağmen sigarayı elinden bırakmadı, cezayı yedi
YEREL HABERLER Uyarılara rağmen sigarayı elinden bırakmadı, cezayı ...
Diyarbakır Bower Hastanesi kalp damar cerrahisinde yüz güldüren sonuçlar alıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır Bower Hastanesi kalp damar cerrahisinde ...
Duvarı delip iş yerine girdiler, 60 bin liralık elektronik cihazları çalıp kayıplara karıştılar
YEREL HABERLER Duvarı delip iş yerine girdiler, 60 bin liralık ...
Vakumlu poşette 77 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Vakumlu poşette 77 kilo esrar ele geçirildi
Diyarbakır’da son bir ayda 641 kilo esrar, 8 kilo metamfetamin ele geçirildi İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen 192 operasyonda 87 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da son bir ayda 641 kilo esrar, 8 kilo ...
Azerbaycan'ın Ermenistan zaferi Diyarbakır’da kutlandı ANDA Kardeşe Vefa Derneği Diyarbakır temsilcisi Murat Yaşa: "30 yıllık esaret Azerbaycan ordusunun kahramanlığıyla 2 ay içinde zafere dönüşmüştür"
YEREL HABERLER Azerbaycan'ın Ermenistan zaferi Diyarbakır’da ...
İzmir depreminin simgeleri Elif ve Ayda bebeğin resimleri Diyarbakır'da duvarlara çizildi Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesi, önemli bir çalışmaya imza attı Belediye yetkilileri, korona virüsün baş kahramanları sağlık çalışanlarını, kentin tarihi mekanlarını ve Diyarbakır şivesi ile korona virüs tedbirlerini duvarlara resmetti Ekipler, İzmir'de meydana gelen depremin simgeleri haline gelen Elif ve Ayda bebekleri de unutmadı
YEREL HABERLER İzmir depreminin simgeleri Elif ve Ayda bebeğin ...
19 çocuklu ailenin feryadını Başkan Beyoğlu duydu
YEREL HABERLER 19 çocuklu ailenin feryadını Başkan Beyoğlu duydu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X