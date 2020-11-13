Diyarbekirspor’dan tarihi seri

Misli.com 3. Lig 1. Grup lideri Diyarbekirspor, sahasında konuk ettiği Çankaya Futbol Kulübüne karşı elde ettiği 10'lık zaferle 7 yıldır mücadele ettiği bu ligde ilk kez 6 maç üst üste kazanma başarısını gösterdi.

Kulüp 2. Başkanı ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, yoğun fikstüre rağmen takım olarak iyi bir seri yakaladıklarını söyledi. Hedeflerinin her maçtan 3 puanla ayrılmak olduğunu anlatan Avşar, “Grubumuzun iddialı takımları arasında yer alan Çankaya Futbol Kulübünü yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aşarak liderliğimizi devam ettirmenin sevincini yaşıyoruz. Pandemiden dolayı sıkıştırılmış bir fikstürle mücadele ediyoruz. 1 ay içerisinde 6 lig ve 2 kupa olmak üzere 8 maç oynadık. Bu yüzden takımın her maç aynı performansı yakalamasını beklememek lazım. Önemli olan kazanıp yola devam etmektir. Çankaya FK karşısında daha farklı skorla kazanabilirdik. Penaltı ve önemi pozisyonlar kaçırdık. Futbolda bunlar var nazar boncuğu olsun, biz takımımızın kalitesine güveniyoruz. Şenol hoca ile şehrimizin dokusu uyuşuyor. Futbolcu iken kaptan olarak bu şehre getirdiği hoca olarak da getirerek tarihe geçmek istiyor. Takım ve yönetimle olarak kenetlenmiş vaziyetteyiz. Sınırlı sayıda da olsa taraftarımız maça gelmeye başladı. Bu maçta 8 ayın özlemi ile coşkulu destek verdiler hepsine teşekkür ediyoruz. Yoğun maç programına devam edeceğiz. Pazar günü deplasmanda grubun iddialı ekiplerinden Fatsa Belediyespor ve hemen akabinde 19 Kasım Perşembe günü sahamızda Edirnespor'la karşılaşacağız. Maç maç düşünerek bu iki engeli de başarıyla aşarak yolumuza daha güçlü devam etmek istiyoruz” dedi.

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