Silvan'da 40 bin fidan dikildi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 40 bin fidan dikildi. İlçede 23 yıl içerisinde toplam 200 bin fidanın toprakla buluşturulması hedefleniyor.

Silvan Kaymakamlığı, Silvan Belediyesi, Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ile Silvan Boşatlılar Derneğinin ortak projesi kapsamında Selahattin Mahallesi Gaza Tepe ağaçlandırma sahasında düzenlenen etkinlikte 40 bin fidan toprakla buluşturuldu. Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Çelik, geçen yıl yapılan ağaç dikme etkinliğinde ülke genelinde ciddi bir çalışmaya imza atıldığını söyledi. Çelik, "Silvan'a 40 bin fidan ekimi gerçekleştirdik. Yüz dönümlük bir araziye önümüzdeki 23 yıllık süreçte 200 bin fidanı Silvan'ımıza kavuşturarak adına yakışır güzel yeşil Silvan'ı tekrar hayata geçirmek istiyoruz. Her zaman çocuklarımıza, gençlerimize, ailelerimize yeşilin önemini, ağacın önemini anlatmak amacıyla yola çıkıyoruz. Güzel bir yoldayız ve başarılı bir şekilde bu süreci tamamlayacağız" dedi.



"Silvan Barajı bölgeye katkı sunacak"

Silvan Barajının Atatürk Barajından sonra ülkenin en büyük ikinci barajı olduğunu belirten Kaymakam Çelik, "Nasip olursa, 23 yıl sonra sulama tünellerinin bitimiyle su tutmaya başlayacak. Bu barajın ilçemize bölgemize yapacağı katkıyı iyi bir şekilde analiz ederek işgücüne ve üretime dönüşecek şekilde planlanmasını yapıyoruz. Silvan ovamız ile Bismil ovasına kadar bütün araziler sulu tarım olacak şekilde ülkemiz ekonomisine büyük katkı sunacak. Ülkemizin tarım politikaları çerçevesinde üreticimizi ve çiftçimizi bilinçlendirmek istiyoruz. Modern ve teknik sulama yöntemlerimizin vatandaşlarımıza vermek istiyoruz. Bu konuda çalışmalarımız var, kapsamlı şekilde değerlendirmek istiyoruz. inşallah vatandaşlarımızda bunu bilinçli şekilde Sistemin entegrasyonunu sağlayacağız" diye konuştu.

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