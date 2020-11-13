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Hazro’da cami, taziye evi ve okul bahçelerine parke taşı döşeniyor

İHA

Hazro’da cami, taziye evi ve okul bahçelerine parke taşı döşeniyor

Diyarbakır’ın Hazro İlçe Belediyesi, kent geneli ve kırsal mahallelerin tamamında cami, taziye evi ve okulların bahçelerini parke taşı ile döşüyor.
Hazro Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar’ın talimatı kapsamında harekete geçen belediye ekipleri, kent genelinde parke taşı çalışması başlattı. Bu kapsamda ilçe merkezi ile kırsal mahallelerde bulunan cami, taziye evi ve okul bahçelerine parke taşı döşeme çalışması başlatıldı. Çitlibahçe köyünde okul ve taziye evi, Koçbaba köyünde cami ve taziye evi, Ülgen köyünde okul ve cami, Bağyurdu köyünde okul ve cami, Dadaş Ağıllı köyünde ise okul, cami ve taziye evinin bahçesine parke taşı döşeme işlemi tamamlandı. Kırmataş köyünde çalışmaların devam ettiği öğrenilirken, ilçeye bağlı tüm köylerde parke taşı işleminin yapılacağı kaydedildi.
Konu ile ilgili bilgi veren Hazro Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, kent merkezi ve kırsal mahallelerdeki cami, taziye evi ve okul bahçelerini parke taşı ile döşediklerini söyledi. Kaymakam Vardar, ”Hazro’nun kırsal mahallelerindeki bazı köylerde cami, taziye evi ve okul bahçeleri parke taşıyla döşendi. Toplamda 37 bin metrekare yapılıyor. Bitenler var, birçoğu devam ediyor. Toplam maliyeti 947 bin 200 lira maliyeti var bu çalışmamızın. İlçe halkına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

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