Diyarbakır'da sigara yasağına uyuldu



Burak EMEKEmrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA) İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında, işlek cadde ve meydanlarda uygulanan sigara yasağına, Diyarbakırlıların uyduğu gözlendi.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik özellikle yaya yoğunluğunun olduğu cadde ve meydanlarda sigara içtiği için maskeyi çene altına indiren ve yanlış kullananlar için genelge yayımlandı. Valiliklere gönderilen 'Koronavirüs Tedbirleri' konulu ek genelge kapsamında, tüm illerde vatandaşın özellikle yoğun olarak bulunduğu meydanlar ve toplu taşıma duraklarında sigara içmek yasaklandı.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 17 ilçede belirlenen alanlarda sigara içilmesi de yasaklandı. Yasağa halkın en yoğun olduğu semtlerdeki cadde ve sokaklarda uyulduğu gözlendi. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Emrah KIZIL

2020-11-14 09:50:18



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