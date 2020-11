Cami hırsızı cemaate yakalandı

Diyarbakır’da bir camide cemaat namaza durduğu esnada hırsızlık yapan bir şahıs cemaate katılmaya gelen bir vatandaş tarafından yakalandı. Yaşlı adamı iten hırsız yalın ayak kaçtı, o anlar an be an güvenlik kameralarına yansıdı.

