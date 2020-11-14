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Vali Karaloğlu, dünyada 34 ülkede Ashab-Kehf makamı olan Lice'deki makamını ziyaret etti

İHA

Vali Karaloğlu, dünyada 34 ülkede Ashab-Kehf makamı olan Lice'deki makamını ziyaret etti

Bir yeniden diriliş olarak Kur'anı Kerim'in yanı sıra pek çok kültürde de yer alan Ashabı Kehf'e ait olduğu rivayet edilen dünyadaki 34 mağaradan birisi de Diyarbakır'ın Lice ilçesinde. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, makamı ziyaret edip incelemelerde bulunarak konunun uzmanlarından bilgi aldı.
Putperestliğe karşı çıktıkları için kralın zulmünden kaçan ve yanlarında 'kıtmir' adında bir köpekle birlikte mağarada 309 yıl uyuyan Ashabı Kehf’in ölümden sonra dirilişi sembolize eden kıssası, Kur’anı Kerim’deki Kehf Suresi’nin dışında Hristiyan, Yahudi, Hint kaynaklarında da yer alıyor. Pek çok ülkede 34 farklı yerde makamlarının olduğuna inanılan Ashabı Kehf kıssası ile ilgili Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Duru, eski adıyla Derkam köyündeki mağaranın Yedi Uyurlar’a ait olduğu ileri sürülüyor. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, konu hakkında araştırmalar yapan akademisyenlerle birlikte makamı ziyaret edip bilgi aldı.

"Bölge halkı 28 mayısı 'uyanış günü' olarak kutluyor"
Vali Münir Karaloğlu, Ashabı Kehf denildiğinde dünyada 34 ülkede Ashabı Kehf'in makamı olduğu iddia edilen mekanlar olduğunu söyledi. Kendilerinin nerenin Ashabı Kehf olduğunu söyleyemeyeceklerini belirten Vali Karaloğlu, "Az önce hocamızın izah ettiği gibi KuranKerim'de geçen ayetlerin tefsirinde, anlatılan hikayede hocamızın iddiası şu, Kuranı Kerimde geçen Ashabı Kehf mağarasına uygun dünyadaki mekan şu anda Lice'de bulunduğumuz Ashabı Kehf mağarası olduğu söyleniyor. Bizde onlardan dinliyor, onlardan öğreniyoruz. Bizde bugün yerinde ziyaret edip, burada yapılacak işler için istişareler yaptık, burası çok da ziyaretçi alan bölge. Bu bölge halkı 28 Mayısı 'uyanış günü' olarak da her sene halk kendiliğinden aralarında kutladığı bir etkinliği var. İnşallah bu sene yine özüne uygun, bölge kültürüne uygun, bölge halkının geçmişte nasıl kutladıysa, nasıl icra ettiyse aynı şekilde 28 Mayıs'ta bu bölgede Ashabı Kehf'in uyanışıyla ilgili bir etkinlik olacak. Maalesef 40 senedir bu bölgenin kültürünü, tarihini ne yaşayabildik, ne sürdürebildik, ne değerlerine sahip çıkabildik. Allah'a hamdolsun şu anda bölgemizde huzur ortamımız, güvenlik ortamımız mükemmel. Şimdi artık bölgenin kültürüne, bölgenin tarihine, bölgenin örfüne, bölgenin geleneklerine ve bölgenin inancına saygı duyacak, onları yeniden geçirecek, yeniden canlandıracak faaliyetlere inşallah önümüzdeki dönem devam edeceğiz" dedi
Vali Karaloğlu, ziyaret ve incelemelerinin ardından alanda gerekli çalışmaların yapılması talimatını verdi.

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