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Oğlunu askere gönderecek olan acılı anne dağdaki kızına kardeş katili olma çağrısı yaptı Anne Sancar: “Kardeşinin katili olma”

İHA

Oğlunu askere gönderecek olan acılı anne dağdaki kızına kardeş katili olma çağrısı yaptı Anne Sancar: “Kardeşinin katili olma”

Diyarbakır’da çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti 439’uncu gününe girdi. Evlat nöbetindeki anne Nazlı Sancar, teröristlerin kaçırdığı kızına seslenerek “Kardeşin askere gidecek kardeş katili olma” dedi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 439'uncu gününe girdi. Van'dan Diyarbakır'a gelerek 8 yıl önce 13 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eyleminde olan Nazlı Sancar, oğlu askere gideceğini ve ablasıyla karşı karşıya geldiğinde kardeş katilli olacağını kaydederek kızının geri gelmesini istedi. Anne Sancar, “Bir buçuk yıldır biz bu çadırın altındayız, yaz, kış yağmur, çamur, hastalık demeden evlatlarımızı bekliyoruz. Evlatlarımızı almadan gitmiyoruz, kararlıyız. HDP evlatlarımızdan ne istiyor göndersinler, artık dayanacak gücümüz kalmadı. Şeyma kızım ben kapımı kapattım geldim, kardeşin 2 ay sonra askere gidecek kardeş kardeşi öldürmesin gel. Yusuf artık askere gidecek, karşına çıkarsa kardeşini mi öldüreceksin. Gel devlet güçlerine teslim ol, kardeşin ablam gelsin sonra askere gideceğim diyor, ağlıyor ablamı görmeden gitmek istemiyorum diyor. Gel kardeşinin katili olma, kardeş kardeşi öldürüyor, herkes seni çok özledi, senin için gece gündüz ağlıyoruz. Kardeşin önüne gelirse öldüreceksin, kardeşin muayenede ağladı, anne dedi, ben askere gideceğim ablam önüme gelecek ya ben öldüreceğim ya da o beni öldürecek dedi, gel kardeş katili olma. Hepimiz senin kahrından ölüyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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