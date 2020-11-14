Diyarbakır’da çocuklar uçurtma şenliğinde buluştu Uçurtma şenliğinde konuşan Vali Karaloğlu: “Fitil fitil getirmezsem ben burada valilik yapmam”

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Münir Karloğlu, Büyükşehir Belediyesince “Kırklar Dağı’nın Düzü, Uçurtma Şenlendirdi Bizi” sloganıyla düzenlenen uçurtma şenliğine katıldı. Kırklar Dağı'nda düzenlenen şenlikte konuşan Vali Karaloğlu, “Mahkemece belirlenen tazminat tutarı 100 milyon TL. Ama şundan Diyarbakırlı vatandaşlarımız emin olsun. O, 100 milyon TL'yi, o hatayı yapan, o gün, o kararın altında imzası olan, belediye başkanı ve meclis üyelerinden fitil fitil getirmezsem ben burada valilik yapmam. Yanlış yapan bedelini ödemek zorunda” dedi.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evi'nde eğitim gören çocukların aileleriyle birlikte katıldığı “Kırklar Dağı’nın Düzü, Uçurtma Şenlendirdi Bizi” sloganıyla uçurtma şenliği düzenlendi. Kırklar Dağı'nda düzenlenen şenlikte çocuklarla bir araya gelen Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Münir Karaloğlu, alanda değerlendirmelerde bulundu. Sözlerine pandemiyi hatırlatarak başlayan Karaloğlu, “Sözlerimin başında hepinizden ricam pandemi daha bitmiş değil. Pandemi devam ediyor. Maalesef sayılar artmaya, virüs sevdiklerimizi aramızdan almaya da devam ediyor. Onun için her birinizden rica ediyorum. Ne olur 3 kurala uymayı ihmal etmeyin. Maskesiz hiç kimse meydanda bulunmasın. Mutlaka mesafeye dikkat edelim ve temizliğe de dikkat edelim” dedi. Özellikle çocuklara uyarılarda bulunan Karaloğlu, çocukların virüsü çok hissetmediklerini, hastalığın çocukları çok etkilemediğini ancak çocukları farkında olmadan evlerine taşıyacakları virüsün ailelerine bulaşabileceğini belirterek çocuklardan kurallara hassasiyetle dikkat etmelerini istedi.



Bilgi evi sayısı artırılacak

Büyükşehir Belediyesinin çocuklara ve gençlere dönük çalışmalarına değinen Karaloğlu, “Bugün burada yaptığımız etkinlikle bizim Büyükşehir Belediyemizin çocuklara, gençlere dönük faaliyetlerimiz var. Kültür evlerimiz Bilgi evlerimiz var. Bilgi Evi ne demek? Bilgi evi, okula devam eden, özellikle ilkokul ve ortaokula devam eden yavrularımıza destek eğitimi verdiğimiz, onların kaliteli zaman geçirmelerini sağladığımız bir yapımız var. Çocuklarımız okuldan arta kalan zamanlarını gelip bilgi evinde, oradaki öğretmenlerimiz, profesyonel yöneticilerimizin eşliğinde hem takviye dersleri alıyorlar hem de değerler eğitimi veriyoruz yavrularımıza” dedi.



Bilgi evi sayısının Diyarbakır’da hem merkez hem dış ilçelerde sayısının artırılacağını belirten Karaloğlu, bu sayede daha çok çocuğa ulaşılacağını, daha çok çocuğun eğitim anlamında destekleneceğini ve daha çok çocuğun sokaktaki tehlikelerden korunabileceğini söyledi.



“1 milyon 750 bin vatandaşımıza 7 gün 24 saat çalışıyoruz”

Eğitim desteklerinin yalnızca ilköğretime değil orta ve yükseköğrenime dönükte çeşitli eğitim alanları oluşturulacağından bahseden Karaloğlu, Akademi Lise’yle liseye devam eden öğrencilere yönelik kurslar ve spor etkinlikleriyle destek sağlanacağını ve kız çocuklarının, kadınların eğitimine çok önem verdiklerinin altını çizen Vali Karaloğlu, “Başka bir etkinliğimiz mezun olmuş kız çocuklarımız. Geçen sene, önceki sene mezun olmuş ama üniversiteyi ilk girdiği sınavda kazanamamış, bu senede evinde ders çalışma ortamı olmayan köydeki, şehirdeki bu kız çocuklarımız için de 30 daireli bir misafirhane kiraladık. İnşallah yakın bir zamanda kız çocuklarımıza o misafirhanede 1 yıl süreyle üniversiteye hazırlık kursları vereceğiz. Onlara kaliteli ders çalışma mekanları sağlayacağız ve inşallah Diyarbakır'dan daha çok kız çocuğumuzun üniversiteyi kazanmasını sağlamak içinde faaliyetlerimiz devam edecek. Ayrıca Diyarbakır'da yaşayan 1 milyon 750 bin vatandaşımıza, çocuğumuza gencimize, kadınımıza, yaşlımıza, engellimize bir şekilde dokunmak istiyoruz. Onların hayatını kolaylaştırmak istiyoruz. Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini Diyarbakır'da, Diyarbakırlı hemşehrilerimize sunmak istiyoruz. Bu konuda ekibimizle beraber 7 gün 24 saat çalışıyoruz” diye konuştu.



100 milyon TL tazminat

Şenliğin düzenlendiği alan olan Kırklar Dağı'nın türkülere, efsanelere konu olan Diyarbakır’ın en güzel ve müstesna alanlarından birisi olduğunu ifade eden Karaloğlu, bu değerli alana tarım arazisi olmasına rağmen dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Belediye Meclisi tarafından imar verildiğini ve bu yolla doğal güzelliğiyle öne çıkan bu alana şehrin görüntüsünü bozan kültürel ve tarihi alanları gölgeleyen ve Kırklar Dağının görselliğini kirleten çok katlı beton yapılar yapıldığını söyledi. Daha sonra mahkemenin bu yapılaşmaya dönük imarı iptal ettiğini dile getiren Karaloğlu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile Kırklar Dağı'nın o çirkin görüntüden kurtarıldığını ifade etti. Ancak, iyi niyetiyle o yapılan projeden vatandaşların daire satın aldığını ve yıkımdan kaynaklanan mağduriyetlerinin giderilmesi için bu vatandaşların mahkemeye başvurduklarını söyleyen Karaloğlu, mahkemenin Büyükşehir Belediyesini bu vatandaşlara tazminata mahkum edildiğinden bahsetti.



“100 milyon TL’yi ödemek zorundalar ve biz bunun hukuki mücadelesini vereceğiz”

Mahkemece belirlenen tazminat tutarının 100 milyon TL olduğunun altını çizen Vali Karaloğlu, “Ama şundan Diyarbakırlı vatandaşlarımız emin olsun. O, 100 milyon TL'yi, o hatayı yapan, o gün, o kararın altında imzası olan, belediye başkanı ve meclis üyelerinden fitil fitil getirmezsem ben burada valilik yapmam. Yanlış yapan bedelini ödemek zorunda. Bu şehrin en güzel alanını, tarihi mekanını, tarım alanını imara açanlar, o kararın altına imza koyanlar o, 100 milyon TL’yi ödemek zorundalar ve biz bunun hukuki mücadelesini vereceğiz” diyerek, mahkemece tayin edilen tazminatın sorumlulardan rücu edilmesine yönelik yargı yoluna gidileceğini vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.