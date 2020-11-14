Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: Fitil fitil getirmezsem valilik yapmam



Burak EMEKNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA) DİYARBAKIR Valisi Münir Karaloğlu, türkülere konu olan Kırklar Dağı'nda 9 yıl önce yapımına başlanan ardından mahkeme kararıyla yıkılan konutlar için imar izni veren, dönemin belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinden hesap soracağını söyledi. Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin bu konutlardan dolayı vatandaşa 100 milyon lira ödeme yapacağını belirterek, "Diyarbakırlı vatandaşlarımız emin olsun. 100 milyon lirayı o hatayı yapan, o gün, o paranın altında imzası olan belediye başkanları ve meclis üyelerinin burunlarından fitil fitil getirmezsem ben burada valilik yapmam" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nca Sur ilçesindeki Kırklar Dağı'nda çocuklara yönelik 'Kırklar Dağı'nın Düzü Uçurtma Şenlendirdi Bizi' etkinliği yapıldı. Programa Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, öğrenciler, çok sayıda sporcu ve kent sakinleri katıldı. 500 uçurtmanın dağıtıldığı etkinlikte çocuklar, eğlenirken, bazı aileler de alanda piknik yaptı.

Vali Münir Karaloğlu, etkinlikte basın mensuplarına açıklama yaptı. Karaloğlu, merkez Sur ilçesinden geçen Dicle Nehri'ne hakim tepede bulunan ve türkülere konu olan Kırklar Dağı'nda, dönemin Barış ve Demokrasi Parti'li Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş ve meclis üyelerinin imzasıyla 725 konutun imara açılmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Vali Karaloğlu, konutların mahkeme tarafından yıkılmasının ardından Büyükşehir Belediyesi'nce konut alanlara 100 milyon lira ödeme yapılacağını kaydetti.

'YANLIŞ YAPAN, BEDELİNİ ÖDEMEK ZORUNDA'

Kırklar Dağı'nda bu yapılara onay verenlerden hesap soracaklarını söyleyen Vali Karaloğlu, "Maalesef bu şehrin en önemli varlığına 22-24 katlı beton, vahşi binalar dikildi. Hatırladınız mı? Bu beton bloklar hem şehrin görüntüsünü hem Kırklar Dağı'nı kirletti hem de buradaki kültürel varlıklarımızı gölgelemiş oldu. Sonra mahkeme, imarı iptal etti. Dediler ki 'İmar yanlış yapılmış'. 'Tarım arazisi orası' dediler. İzin alınmadan imara açılmış. Mahkeme iptal edince tarım arazisini Cumhurbaşkanı'mız, Diyarbakır'ı pislikten kurtarmak için Büyükşehir Belediyesi'ndeki arkadaşlarımıza talimat verdi. O beton bloklar, o çirkin görüntü Diyarbakır'ın en güzel tepesi olan Kırklar Dağı'nın düzünden temizlendi. İş bitmedi, bu projede iyi niyetle daire satın alan vatandaşlarımız vardı. Onların bir suçu yoktu. Suç, orayı imara açan, dönemin belediye başkanı ve meclis üyelerinindir. Daire alan vatandaşlar mahkemeye gittiler, şu an idare mahkemeleri Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni tam 100 milyon TL'ye mahkum etti. Sizin paranız bu 100 milyon TL. Birilerinin yanlışıyla bugün biz Diyarbakırlının 100 milyonunu oradan iyi niyetle daire alan vatandaşlarımıza ödemek durumundayız. Ama şundan Diyarbakırlı vatandaşlarımız emin olsun. O 100 milyon lirayı o hatayı yapan, o gün, o paranın altında imzası olan belediye başkanları ve meclis üyelerinin burnundan fitil fitil getirmezsem ben burada valilik yapmam. Yanlış yapan, bedelini ödemek zorunda. Bu şehrin en güzel alanını, tarihi mekanını, tarım alanını imara açanlar ve o kararın altına imza atanlar, o 100 milyon TL'yi ödemek zorundalar. Biz bunun hukuk mücadelesini vereceğiz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Nurettin FİDANCAN

2020-11-14 18:30:42



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