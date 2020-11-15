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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bağlar Belediyesinden kırsal yerleşim yerlerine ulaşım hamlesi

İHA

Bağlar Belediyesinden kırsal yerleşim yerlerine ulaşım hamlesi

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, 20 yıl sonra değişen belediye yönetimi ile Nisan 2019Kasım 2020 tarihleri arasında 37 mahalleden oluşan kırsal yerleşim bölgelerinde 75 kilometre yeni yol çalışması gerçekleştirdi. Bu rakam belediyenin 26 yıllık tarihinin en yüksek rakamı oldu.
Bağlar Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan 48 mahallenin 36'sını oluşturan kırsal yerleşim yerlerine son bir buçuk yılda hayata geçirdiği altyapı, ulaşım ve üstyapı hizmetleriyle öne çıktı. Önemli çoğunluğu Karacadağ bölgesinde bulunan kırsal mahalle ve bağlı mezralarda hızla artan yeni yerleşim yerlerinin sorunlarını çözmek üzere belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla ekip oluşturuldu. Ekip, hafta sonları ve pandemi sürecinde de yoğun bir mesai harcayarak 18 aylık zaman diliminde 75 kilometre yeni yol ve yol bakım yenileme çalışmasına imza atarak belediyenin 26 yıllık tarihinin en yüksek oranına ulaştı. Son olarak Alatosun Mahallesine bağlı Keloş mezrası ile Alatosun Mahallesinde yeni hizmete giyen bölgelere yol hizmeti kazandırdı.

Okul, cami ve taziye evlerine yenileme desteği
Bağlar Belediyesi, kırsal yerleşim yerlerinde bulunan cami, taziye evi ve okul gibi vatandaşlara ortak hizmet veren yerlerin bakım ve yenilemesini gerçekleştirirken, çeşitli nedenlerle mağdur olan vatandaşlara da çimento, kum ve malzeme desteğinde bulundu. Önceki yıllarda doğal afetlerin neden olduğu mağduriyetlerle gündeme gelen Karacadağ bölgesindeki yerleşim yerlerinde hayata geçirilen menfez köprü ve beton borular sayesinde hayvanların telef olması ve tarım arazilerinin hasar görmesi gibi olaylar tarihe karıştı.

“Uzun yılların ihmalini gideriyoruz"
Kırsal mahalle ziyaretleri sırasında altyapı ve ulaşım konusunda yaşanan sıkıntılara bizzat şahit olduklarını vurgulayan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, “Uzun yılların ihmalini yansıtan bir tablo ile karşılaşınca hemen harekete geçerek hizmet seferberliği başlattık. Hafta sonu demedik, pandeminin arkasına sığınmadık. Milletimizin hak ettiği hizmetleri alması için samimi bir gayret ortaya koyan ekiplerimiz 20 yılda yapılmayan hizmeti bir buçuk senede yerine getirdi. Nerede bir ihtiyaç tespit ettiysek ve vatandaşlarımızdan talep geldiyse 'başımız gözümüz üstüne' diyerek çözmek için koştuk” dedi.

Ara sokaklarda yenileme çalışmaları devam ediyor
Bu arada Bağlar Belediyesi, merkez Şeyh Şamil Mahallesi kaldırım ve ara sokaklarını yenileyerek parke taşı döşeme çalışmalarıyla vatandaşların hizmetine sundu. Birçok mahallede sokak yenileme ve parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor. Bağlar Belediyesi tarafından asfaltlanan Bağcılar Mahallesindeki cadde ve sokakların görüntüsü Büyükşehir Belediyesi'nin çizgi çalışmalarından sonra ışıl ışıl hale geldi.

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