Başkan Beyoğlu'ndan gençlere ücretsiz halı saha jesti

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere mensup gençlerin yüzünü güldüren bir hizmete imza attı. Alipınar Mahallesinde ikamet eden gençler, bu mahallede bulunan belediye ait halı saha tesislerinde ücretsiz yararlanacak.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, göreve geldikten sonra defalarca ziyaret ederek mahalle sakinlerinin evlerine misafir olduğu ilçenin kalabalık mahallelerinden Alipınar Mahallesinin gençlerini sevindiren bir karar aldı. Buna göre Alipınarlı gençler, belediyeye ait olan ve Başkan Beyoğlu'nun talimatıyla modernize edilen halı saha tesislerinden her gün 16.0019.00 saatleri arasında 3 saat ücretsiz faydalanabilecek.



Gençler memnun, Beyoğlu karardan dolayı mutlu

Bu kararın kendilerine çok iyi geldiğini belirten gençler, jestinden dolayı Başkan Beyoğlu'na teşekkür etti.

Beyoğlu ise belediyenin elindeki imkanların halka ait olduğunu ifade ederek gençlerin iyi şartlarda zaman geçirmesi için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Beyoğlu, “Gençlerimiz istedi, biz de seve seve yerine getirdik. Gençlerimiz mutlu olursa bu bize yeter. İmkanların asli sahibi halkımızdır. Milleti düşünen sosyal ve gönül belediyeciliğine önümüzdeki günlerde güzel müjdelerle devam edeceğiz inşallah” dedi.

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