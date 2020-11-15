HDP'lilerle evlat nöbetindeki aileler arasında gerginlik Kadın polisler Diyarbakır annelerini "Acınızı anlıyoruz" diyerek sakinleştirdi

Diyarbakır’da HDP il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler ile HDP’liler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Parti binası içerisinde alkış çalan HDP’lilere tepki gösteren annelerden bazıları fenalaştı. Fenalaşan kadınları, kadın polisler "Acınızı anlıyoruz" diyerek teselli etti.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 440'ıncı gününde de devam ediyor. HDP il binası içerisinde bulunan görevlilerin aileleri alkışlaması sonrası kısa süreli gerginlik yaşandı.



Fenalaşan aileleri kadın polisler sakinleştirdi

Aileler 13 yaşındaki çocukların iradeleri dışında dağa kaçırıldığını belirtirken, bazı aileler de tepki göstererek parti binasına girmek istedi. Parti binasına girmek isteyen aileleri polis ekipleri engellerken bu sırada fenalaşan kadınları yine kadın polisler sakinleştirerek, "Acınızı anlıyoruz" diyerek teselli etti.

Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından evlat nöbetindeki aileler HDP il binasına yüzleri çevirerek nöbetlerini sürdürdüler.

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