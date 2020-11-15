Diyarbakır'da aralarında husumet bulunan 2 aile barıştı

Metina Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin (MetinaDer) girişimleri sonucu, aralarında yaklaşık 6 ay önce husumet başlayan Çetiner ve Tatlı aileleri barıştı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Höyükdibi Mahallesi'nde 6 ay önce aralarında husumet başlayan Çetiner ve Tatlı aileleri arasındaki sorunun çözümü için 3 aydır çalışma yürüten Metina Derneği barış heyeti, aileleri barışa ikna ederek onların arasındaki husumete son verdi. Çınar ilçesine bağlı Höyükdibi Mahallesi'nde düzenlenen tören, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleşirken, törende her iki tarafın mensupları Kur'anı Kerim'in altından geçerek yemin edip barıştı.



"Bölgedeki sorunların çözüm adresi olmaya çabalıyoruz"

Bölgedeki sorunların çözüm adresi olduklarını ifade eden Metina Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Aydın Pirinççioğlu, "Bundan 6 ay önce Höyükdibi'nde akraba olan Çetiner ve Tatlı aileleri arasında bir husumet yaşandı. Bu husumetten dolayı 2 kardeşimiz yaralandı. Çok şükür durumları iyi. 3 aydır yoğun çaba sarf eden barış heyetimizin çalışmaları sonucunda onları barışa ikna ederek bugün o iki ailemizi bir araya getirdik ve husumeti bitirdik. Bizim yaptığımız gibi bu bölgedeki bütün aşiretler, birlik ve beraberlik içinde olup husumetleri bitirmek için aracı olmalı" dedi.

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