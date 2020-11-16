Diyarbekirspor zirvedeki yerini korudu

Misli.com 3. Lig 1. Grup lideri Diyarbekirspor, deplasmanda Fatsa Belediyespor’la 00 berabere kalarak zirvedeki yerini korumanın sevincini yaşıyor.

Kulüp İkinci Başkanı ve Basın Sözcüsü Veysi Avşar, Fatsa Belediyespor karşılaşmasında iyi oynamalarına rağmen son vuruşlarda etkili olamadıkları için galip gelemediklerini ancak deplasmanda alınan 1 puanın yine de değerli olduğunu söyledi. Avşar, "Takımımızın liderliği ve çıkışı devam ediyor. Bu hafta itibarıyla hedefimize bir adım daha yaklaşmış olduk. Grubumuzun iddialı ekiplerinden Fatsa Belediyespor’la deplasmanda oynadığımız deplasman maçından 1 puan çıkardık. Oynanan futbola bakıldığında beraberliğe üzülmemiz gerekir. Maçın genelinde üstün oynadık, net pozisyonlar yakaladık ancak son vuruşlarda başarılı olamayınca sonuca gidemedik. Takımın ortaya koyduğu futboldan memnunuz. Her zaman kazanmak mümkün olmuyor. Hedefe giden yolda puan kayıpları olacaktır. Deplasmanda yenemiyorsan yenilmeyeceksin. Rakiplerimizin kaybettiği haftada alınan 1 puanın ne kadar değerli olduğu lig sonunda anlaşılacaktır" dedi.

Sıkıştırılmış fikstür programından dolayı haftada 3 maç oynadıklarının altını çizen Avşar, "Perşembe günü evimizde oynadığımız Çankaya FK maçından bir gün sonra Fatsa deplasmanına gittik. Perşembe günü de Diyarbakır’da Edirnespor’la karşılaşacağız. Böylece bir hafta içinde üç maç yapmış olacağız. Pandemi sürecinin getirdiği zorluklar da var. Haliyle zaman zaman düşüşler olacak. Önemli olan en az hasar ve kayıpla atlatarak hedefe ulaşmaktır. Teknik heyetimiz ve futbolcularımız elinden gelen tüm mücadeleyi ortaya koyuyor. Takım halinde iyi bir ritim yakaladık. İnanmışlık havası var, bizi asıl sevindiren bu tablodur. Yönetim olarak takımı hiçbir yerde yalnız bırakmıyoruz. Uzun lig maratonu sonunda Diyarbakır’a şampiyonluk hediye etmek istiyoruz. O sene bu sene olacak. Takıma olan inancımız tamdır" diye konuştu.

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