Diyarbakır takımlarının hafta içi mesaisi devam ediyor

Misli.com 2. Lig ve 3. Ligde sıkıştırılmış fikstürden dolayı hafta içi maç programlarına devam ediliyor. Amed Sportif FaaliyetlerKocaelispor maçı çarşamba ve DiyarbekirsporEdirne Belediyesi Paş Edirnespor karşılaşması da perşembe günü oynanacak.

Mayıs ayında yapılacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine yetişmek için Türkiye liglerinde sıkıştırılmış fikstür programı uygulanıyor. Bu nedenle Misli.com 2. Lig ve 3. Lig maçları hem hafta sonu hem de hafta içi oynanıyor. Diyarbakır takımlarının hafta içi mesaisi bu hafta da devam edecek. 2. Lig Beyaz Grupta geçen hafta sonu Çorum Futbol Kulübü ile deplasmanda oynaması gereken karşılaşma ev sahibi ekipte yaşanan korona virüs vakaları nedeniyle ertelenen Amedspor, 18 Kasım Çarşamba günü saat 13.00’da Diyarbakır Stadında Kocaelispor’la karşılaşacak.



Diyarbekirspor’un rakibi Edirnespor

Misli.com 3. Lig 1. Grup lideri Diyarbekirspor’un 10. haftadaki rakibi Edirne Belediyesi Paş Edirnespor olacak. 19 Kasım Perşembe günü Diyarbakır Stadında oynanacak mücadele saat 13.00’da başlayacak. Diyarbakır takımlarının bir sonraki mesaisi 28 ve 29 Kasım tarihlerinde olacak. Antalya KemersporDiyarbekirspor maçı 28 Kasım Çarşamba ve Afjet AfyonsporAmedspor maçı 29 Kasım Perşembe günü oynanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.