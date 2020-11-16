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HDP önünde evlat nöbeti tutan baba: Oğlumun hayali polis veya asker olmaktı

DHA

HDP önünde evlat nöbeti tutan baba: Oğlumun hayali polis veya asker olmaktı


Burak EMEKSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 157 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 441'inci günde de sürüyor. 5 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için oturma eylemini sürdüren Süleyman Aydın, oğlunun kaçırılmadan önce polis veya asker olmak istediğini belirterek, "HDP yöneticileri Kürtlerin bir yerlere gelmesini istemiyor. Benim oğlumun hayali polis veya asker olmaktı" dedi.
Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
20 AİLE EVLADINA KAVUŞTU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.
'ÇOCUKLARIMIZIN CAHİL KALMASINI İSTİYORLAR'
2015 yılında 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için HDP il binası önünde oturma eylemini sürdüren Süleyman Aydın, 441 gündür halkın çocuklarını çalan partinin önünde olduklarını ve sonuna kadar mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi. Aydın, şöyle konuştu:
"HDP bizim çocuklarımızı nasıl dağa götürdüyse öyle de getirsin. Hepimiz burada eylemde kararlıyız. Bu eylemimiz sonuç da veriyor. 20'nci çocuk güvenlik güçlerine teslim oldu. Umudumuz daha da yükseldi. İnşallah bizim de çocuklarımız güvenlik güçlerine teslim olur. Çocuklarımız için sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. HDP'de biraz vicdan varsa bu Kürt ailelerine sahip çıksın. Nereye kadar Kürt aileleri kandıracaksınız. HDP yöneticileri Kürtlerin bir yerlere gelmesini istemiyor. Benim oğlumun hayali polis veya asker olmaktı. Çocuğumun üniformaları var evde. Çok seviyordu asker ve polisleri ama maalesef HDP ve PKK bu tür şeylere karşı geliyor. Çocuklarımızın cahil kalmasını istiyorlar. İstiyorlar ki cahilliğinden faydalanıp dağa göndersinler. Yani o yüzden biz sonuna kadar bu mücadelemizi vereceğiz. Zorla alıkonulan asker ve polis aileleriyle beraber sonuna kadar burada mücadele vereceğiz. HDP milletvekillerinde vicdan varsa çocuklarımızı getirir. Bütün Türkiye HDP'nin iç yüzünü görsün. HDP 40 yıldır Kürtleri kandırıyor. HDP milletvekilleri Kandil'den talimat almadan bir şey yapmıyorlar. Onların vekilleridir. Bunu Türkiye bilsin. HDP ve PKK tarafından tehdit edildik ama yılmadık. Ya çocuklarımız ya da biz de burada öleceğiz."DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR
2020-11-16 12:01:02

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