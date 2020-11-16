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Uzmandan saç bakımı uyarısı: "Kimyasal ürünler yerine doğal ürünler tercih edilmeli"

İHA

Uzmandan saç bakımı uyarısı: "Kimyasal ürünler yerine doğal ürünler tercih edilmeli"

Kış aylarında yıpranma ve dökülmelere karşı saç bakımı ile ilgili açıklamalarda bulunan saç bakım uzmanı Arife Tuncel, kimyasal maddelerden uzak durulması gerektiğini doğal ürünlerle saçların yıkanıp bakımının yapılmasının daha sağlıklı olacağını söyledi.
Kış aylarında saçların tıpkı ciltler gibi ekstra bakıma ihtiyaç duyduğunu belirten Tuncel, yanlış uygulamaların saçlara zarar verdiğini ve telafisi zor durumlara neden olabildiğini ifade etti. Saç bakım uzmanı Arife Tuncel, kimyasal şampuan ve bakım ürünlerinden kaçınılması gerektiğini aktararak kış aylarında sık sık saçların yıkanmaması gerektiğini vurguladı. Tuncel, "Özellikle kış aylarına saçlarımızın yıprandığı doğrudur, kış aylarında saçlarımızı yıkama sıklığımızı azaltmamız gerekiyor. Eğer biz her gün saçlarımızı yıkıyorsak, bunu 2 veya 3 güne çıkartmamız lazım. Yıkamanın neden böyle bir etkisi var, saçlarımızın kuruyup yıpranmasına sebebiyet veriyor. Saç dipleri kuruyorsa, ardından dökülme ve yıpranma geliyor, takviye olarak bakım ürünleri kimyasal olmayan bitkisel olanları öneriyoruz. Bakım olarak her şeyden önce saçımızı neyle yıkadığımız önemli, kimyasal bazlı şampuan ürünlerini önermiyoruz, olabilirse bitkisel şampuan ürünlerini öneriyoruz, daha çok evde yapılmış sabunları tavsiye ediyoruz. Eşek sütü sabunlar saçları kurutmuyor, olabildiğince nemli devam ediyor, dökülmeleri önlüyor. Badem özlü, keçi sütü, zeytinyağlı, bıttım sabunlarımız olmasa olmazlardan, bunları tavsiye ediyoruz. Bakım anlamında argan yağı, tatlı badem yağı kullanılabiliyor, bunların da saç dökülmelerine çok iyi geldiğini biliyoruz. Saç boyalarında da kimyasal olmayan bitkisel boyaları tercih etmeliyiz. Saçımıza uyguladığımız, jöle, saç spreyi, köpükler saçımızın dökülmesi ve yıpranmasına sebebiyet veriyor, kullandığımız vakit hızlı şekilde saçtan arındırmamız gerekiyor. Fön çektiriyorsak, saçlarımız sorunlu saç ise olabildiğince uzaktan kurutma ve fön tavsiye ediyoruz, çok fazla yaklaştırmamız ve temas ettirmemiz gerekiyor" dedi.

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