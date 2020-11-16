"HDP ve PKK'nın derdi ülkede huzursuzluk çıkarmak" HDP önündeki ailelerin direnişi sürüyor

Diyarbakır’da çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti eylemi 441'inci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 441'inci gününde de kararlıkla devam ediyor. 2 Ekim 2015'te vatani görevini yapmak üzere birliğine giderken Tunceli Pülümür'de kaçırılan Müslüm Altıntaş'ın babası Şevket Altıntaş, çocuklarının Pülümür’de silah zoruyla kaçırılıp buraya getirildiğini söyledi.



"Bunlar insanların gözlerinin içine baka baka yalan söylüyor"

Boşu boşuna burada durmadıklarını dile getiren baba Altıntaş, "Bunlar çocuklarımızın katili. Başka söyleyecek bir şey bulamıyorum. Az önce anneler feryat figan edip ağladılar. Sadece çocuklarımızın derdindeyiz. Kimse başka bir amaç gütmesin. Çocuklarımızın esaret altındaki görüntüleri var. Bunlara ne diyecekler. Bunlar Kürt halkının, insanların gözlerinin içine baka baka yalan söylüyorlar. Biz de bunların yalanlarını yüzlerine vuruyoruz. HDP ve PKK'nın derdi, davaları ülkeyi karıştırmak, huzursuzluk çıkarmak. Ama inanıyorum ki, devletimiz gerekeni yapacaktır. Bu çocukları ellerinden alacaktır" dedi.

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