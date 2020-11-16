Kaymakam Koç ev ziyaretlerine devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Koç ev ziyaretlerine devam ediyor

İHA

Kaymakam Koç ev ziyaretlerine devam ediyor

Göreve geldiği günden itibaren ‘Gönül Belediyeciliği' ilkesiyle hareket eden ve toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelmeye özen gösteren Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, çat kapı ziyaretleriyle vatandaşların evlerine misafir oluyor.
Dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri semtinde oturan vatandaşlara meclis üyeleriyle birlikte çat kapı ziyaretlerinde bulunan Kayapınar kaymakamı Koç, ev sahipleri tarafından büyük bir memnuniyet ile karşılandı. Sıcak bir atmosferde geçen ziyarette Kaymakam Koç, evin çocuklarına çeşitli hediyeler verdi. Gerçekleştirdiği ziyaretlerde hane sahiplerinin sıkıntı ve dertlerine kulak vererek onlara çözüm bulmak için çalışmalar başlatan Kaymakam Koç, vatandaşların en kaliteli hizmeti alması için gayret içerisinde olduklarını aktardı. Kaymakam Koç, "Bizler vatandaşlarımızın en iyi şekilde, en kaliteli hizmetleri alabilmeleri için göreve geldiğimiz ilk günden beri dur durak bilmeden ilk günkü aşkla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hayatın her anında bir arada olduğumuz hemşehrilerimizin dua ve destekleriyle yolumuza devam ediyoruz. Hizmetlerimizi yaparken istişare kültürünü diri ve canlı tutmaya özen gösteriyoruz. Geleceğe yönelik yatırımlarımız ve projelerimiz hakkında vatandaşlarımıza bilgiler paylaşarak, onların önerilerini dinliyoruz. Sıcak, samimi ve güzel sohbetlerimizden çıkardığımız notlarla Kayapınar'ı el birliğiyle büyütmeye devam ediyoruz" dedi.

"Gönül belediyeciliği ilkesiyle hareket ediyoruz"
Klasik belediyecilik hizmetlerinin haricinde 'Gönül Belediyeciliği' ilkesiyle hareket ederek vatandaşların gönül dünyalarında yer alabilmek adına gerek mahalle gerekse de ev ziyaretleriyle vatandaşların talep ve isteklerine anında yanıt verdiklerini ifade eden Kaymakam Koç, "Bu tür ziyaretlerle hanelerine misafir olduğumuz hemşehrilerimizin samimiyetlerine ve hikayelerine ortak oluyoruz. Hasta, engelli ve ihtiyaç sahipleri olan vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ederek taleplerini birinci ağızdan dinleyip yerinde çözümler üretiyoruz. Vatandaşımızın iyi ve kötü gününde yanlarında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evlat nöbetindeki ailelere 6 binden fazla ziyaret gerçekleşti
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailelere 6 binden fazla ziyaret ...
Başkan Beyoğlu park çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu park çalışmalarını inceledi
"HDP ve PKK'nın derdi ülkede huzursuzluk çıkarmak" HDP önündeki ailelerin direnişi sürüyor
YEREL HABERLER "HDP ve PKK'nın derdi ülkede huzursuzluk ...
Uzmandan saç bakımı uyarısı: "Kimyasal ürünler yerine doğal ürünler tercih edilmeli"
YEREL HABERLER Uzmandan saç bakımı uyarısı: "Kimyasal ürünler yerine ...
HDP önünde evlat nöbeti tutan baba: Oğlumun hayali polis veya asker olmaktı
YEREL HABERLER HDP önünde evlat nöbeti tutan baba: Oğlumun hayali ...
Diyarbakır takımlarının hafta içi mesaisi devam ediyor
YEREL HABERLER Diyarbakır takımlarının hafta içi mesaisi devam ...
Diyarbekirspor zirvedeki yerini korudu
YEREL HABERLER Diyarbekirspor zirvedeki yerini korudu
Bilkoç Okullarının pandemi başarısı
YEREL HABERLER Bilkoç Okullarının pandemi başarısı
Oğlu askere gidecek olan evlat nöbetindeki anneden dağdaki kızına teslim ol çağrısı
YEREL HABERLER Oğlu askere gidecek olan evlat nöbetindeki anneden ...
Diyarbakır'da aralarında husumet bulunan 2 aile barıştı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da aralarında husumet bulunan 2 aile ...
Diyarbakır'da husumetli iki aile törenle barıştı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da husumetli iki aile törenle barıştı
HDP'lilerle evlat nöbetindeki aileler arasında gerginlik Kadın polisler Diyarbakır annelerini "Acınızı anlıyoruz" diyerek sakinleştirdi
YEREL HABERLER HDP'lilerle evlat nöbetindeki aileler arasında ...
Elektrik panosunda çıkan yangın paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Elektrik panosunda çıkan yangın paniğe neden oldu
Sıva yaparken akıma kapılan işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sıva yaparken akıma kapılan işçi hayatını kaybetti
Teröristler yüzde 70 engeli bulunan genci de dağa kaçırmış HDP önündeki ailelerin kararlı nöbeti devam ediyor
YEREL HABERLER Teröristler yüzde 70 engeli bulunan genci de dağa ...
Atatürk’ün Diyarbakır’a gelişinin 83'üncü yıl dönümü törenlerle kutlandı
YEREL HABERLER Atatürk’ün Diyarbakır’a gelişinin 83'üncü yıl dönümü ...
Başkan Beyoğlu'ndan gençlere ücretsiz halı saha jesti
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu'ndan gençlere ücretsiz halı saha jesti
Bağlar Belediyesinden kırsal yerleşim yerlerine ulaşım hamlesi
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesinden kırsal yerleşim yerlerine ...
Gönüllü olarak çalıştırdığı sporcuyu milli takıma kazandırdı
YEREL HABERLER Gönüllü olarak çalıştırdığı sporcuyu milli takıma ...
Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: Fitil fitil getirmezsem valilik yapmam
YEREL HABERLER Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: ...
Markete giderken silahlı kavganın ortasında kaldı, sırtından vuruldu
YEREL HABERLER Markete giderken silahlı kavganın ortasında kaldı, ...
Diyarbakır’da çocuklar uçurtma şenliğinde buluştu Uçurtma şenliğinde konuşan Vali Karaloğlu: “Fitil fitil getirmezsem ben burada valilik yapmam”
YEREL HABERLER Diyarbakır’da çocuklar uçurtma şenliğinde ...
Diyarbakır’da torbacılar çatıştı, 1 kadın yoldan geçerken vuruldu Torbacılar yer kavgası için çatıştı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da torbacılar çatıştı, 1 kadın yoldan ...
Ceylan Karavil Park AVM’de canlı heykeller, korona virüse karşı uyardı
YEREL HABERLER Ceylan Karavil Park AVM’de canlı heykeller, korona ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X