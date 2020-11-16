Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi korona virüs denetimlerini sürdürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, korona virüs ile mücadele kapsamında kent genelinde gıda ürünü satışı yapan iş yerlerinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, halk sağlığını korumak ve korona virüs tedbirlerini denetlemek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Gıda ürünleri satışı yapan işyerlerinde denetimlerini yoğunlaştıran ekipler, iş yerlerinde maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol ediyor. Rutin şekilde gıda denetimlerini gerçekleştiren ekipler, hijyen, sosyal mesafe, maske 3 temel ve basit kurala uymaları konusunda iş yerlerine bilgilendirmelerde bulunuyor. Yapılan kontrollerde 3 temel kurala uymayarak faaliyet yürüten iş yerleri hakkında, eksikliklerin giderilmesi için yasak ek süre tanınarak durum tespit tutanağı tutuluyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığının, İçişleri Bakanlığının aldığı korona virüs kararları çerçevesinde Bağlar, Sur, Yenişehir ve Kayapınar ilçelerinde gıda ürünü satışı yapan iş yerlerinde denetimlerini sürdüreceği öğrenildi.

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