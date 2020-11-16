'Diyarbekir Elleri' dinleyiciyle buluştu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin kasım ayı kültürsanat programı kapsamında Türk sanat müzik topluluğunun 'Diyarbekir Elleri' konseri müzikseverlerle buluştu.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın her kesime yönelik düzenlediği içeriğinde sinema, tiyatro, canlı heykel performansı ve konser dinletilerinin olduğu kasım ayı kültürsanat takvimi tüm hızıyla devam ediyor. Etkinliklerde Büyükşehir Belediyesi Türk sanat müzik topluluğu 'Diyarbekir Elleri' konseriyle dinleyicinin karşısına çıktı. Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi konferans salonunda gerçekleşen müzik dinletisine çok sayıda vatandaş katıldı.
Meltem Macit’in koro şefliğinde düzenlenen konserde Büyükşehir Belediyesi Türk sanat müzik topluluğu, müzikseverlere birbirinden güzel 17 şarkıyı seslendirdi. Türk sanat ve halk müziği örneklerinin seslendirildiği konserde vatandaşlar, kimi zaman sanatçılara alkışlarla eşlik etti. Korona virüs tedbirleri kapsamında konserde gerekli sosyal mesafenin sağlanması için birer koltuk boş bırakılırken, dinleyiciler etkinliğe maske takarak katıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.