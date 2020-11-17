Eğil’de hayvanların içine düştüğü su kuyuları beton bloklarla kapatıldı

Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde, hayvanların içine düştüğü ve vatandaşlar için de tehlike oluşturan tarihi su kuyuları, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulundan alınan izinle beton bloklarla kapatıldı.

Tarihi su kuyularının bulunduğu yere gelerek inceleme yapan ve ilçenin birçok noktasında yapılan kamu yatırımlarını yerinde görerek denetleyen Eğil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İdris Arslan, su kuyularının tarihi dokusuna zarar vermeden çalışmanın yapıldığını belirtti. Kaymakam Arslan, "Vatandaşlar ve hayvanlar için tehlike arz eden tescilli kültür varlığı olan yaklaşık 50 su kuyusu, yetkili mercilerden alınan izinle tarihi dokusuna zarar vermeyecek şekilde beton bloklarla kapatıldı” dedi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Yukarı Döşemeler Mahallesinde devam eden kilitli parke taşı yol yapım çalışmaları ise tamamlandı. Yapılan kamu yatırımlarını yerinde görerek inceleyen Kaymakam Arslan, vatandaşlarla sohbet ederek, istek ve önerilerini dinledi.

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