Silvan'da belediyenin kış hazırlıkları sürüyor

Diyarbakır'ın Silvan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Çelik'in talimatları doğrultusunda belediye ekipleri kış öncesi kentin dört bir yanında bakım, onarım, rögar temizliği, tadilat ve asfalt çalışmalarına hız verdi.

Sonbaharda asfalt yama ve kaldırım onarım çalışmalarına hız veren Silvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kale, Tekel, Selahattin, Cami, Yüksek, Bahçelievler, Konak, Bağlar mahalleleri ile Kararbehlül, Gazi Caddesi, Atatürk ve Azizoğlu caddelerinde rögar temizlik, asfalt yama. kaldırım, parke onarım çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Kaymakam Çelik, kış döneminde kentte olumsuzlukların yaşanmaması adına ekiplerin çalışmaları hızlandırdığını söyledi. Kaymakam Çelik, "Tüm ekibimizle rögar, su tahliye noktalarımızda, dere ve çay yataklarımızda temizlik çalışmalarımıza başladık. İnşallah herhangi bir sorun yaşanmadan kış dönemini de geride bırakacağız. Bu süreçte vatandaşlarımızdan ricamız su tahliye noktalarına rögar yollarına suyun akışını engelleyecek, tıkanma yaşanmasına neden olacak müdahalelerden kaçınalım, çöp veya türevi maddeleri buralara atmayalım. Diğer yandan tüm mahallelerimizde kaldırım, asfalt ve parke çalışmalarımızda devam etmektedir. Bu sonbahardaki güneşli havaları fırsata dönüştürerek çalışmalarımıza hız verdik" dedi.

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