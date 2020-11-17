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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Silvan'da 6 günde 91 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı

İHA

Silvan'da 6 günde 91 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde son 6 günde 91 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı.
Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde korona virüs testi yapılan 229 kişiden 91 kişinin testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkanların arasında biri 1 yaşında, biri 5 yaşında biri de 9 yaşında olmak üzere 3 çocuğunun yanı sıra bir okulda görevli 3 öğretmenin de olduğu öğrenildi. Korona virüs testi pozitif çıkan hastaların bir kısmı Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi pandemi servisinde tedavi altına alınırken, bir kısım hastalar da evde karantinaya alındı. 253 kişi ise korona virüs şüphesi oldukları gerekçesiyle gözlem altında tutulduğu kaydedildi.
Virüsün en çok ev ziyaretlerinde sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmamasından yayıldığı belirtilirken, yetkililer de vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda uyardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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