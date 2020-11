Evlat nöbeti tutan baba: Oğlumun hayali, futbolcu olmaktı (2)

9 YAŞINDA KAÇIRILAN HAMZA'NIN ANNESİ GELDİ; AİLE SAYISI 158'E ÇIKTI

Hakkari'de, 2016 yılında 9 yaşındayken, kırsal Kırıkdağ Mahallesi'nde terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Hamza için Diyarbakır'a gelen annesi Rukeyta ve ablası Aysun Adıyaman, HDP il binası önündeki oturma eylemine katıldı. Evlat nöbetindeki aile sayısı, 442'nci günde 158'e yükseldi. Oturma eylemindeki diğer aileler tarafından alkışlarla karşılanan Rukeyta Adıyaman, oğlunun bir an önce geri gelmesini istediğini söyledi.

Abla Aysun Adıyaman da kardeşi Hamza'nın, okuldan gelen telefon sonrası kaybolduğu bilgisini aldıklarını anlatarak, "Aylar sonra PKK tarafından kaçırıldığını öğrendik. Kandırılmadı kardeşim, kaçırıldı. Babam kardeşimi ararken, kendisi bizzat orada gördü. Daha 9 yaşında, küçücük, hiçbir şey bilmiyordu. 4 yıldır annem bunun acısını çekiyor. Burayı televizyonda gördük. Bir umut, belki kardeşimiz de gelir, diye geldik buraya. Çok üzgünüz. 4 senedir bunun acısını yaşıyoruz. Bir an önce kardeşime kavuşmak istiyoruz. Kardeşim, bizi izliyorsan veya görüyorsan lütfen gel. Annem mahvoldu burada. Bir an önce devletimize teslim ol" dedi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR

