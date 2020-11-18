HDP önündeki aileler kendi çocuklarının derdini unuttu, teröristlerce 9 yaşında kaçırılan çocuğun derdine düştü

Diyarbakır’da çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti eylemi 443’üncü gününde de devam ediyor. Kendi çocuklarının derdini unutan aileler, 9 yaşında teröristler tarafından dağa kaçırılan küçük çocuğun derdine düştü.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 443’üncü gününde de kararlıkla devam ediyor. Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için eyleme katılan Solmaz Öğrünç, bir yıldan fazladır HDP il binası önünde eylemlerini sürdürdüklerini söyledi. 9 yaşındaki çocuğun yerinin anne kucağı olduğunu, anne sevgisi olduğunu belirten anne Öğrünç, "Bak 9 yaşında anne kuzusudur. Yol bilmiyor, okuldan kaçırmışlar. Onlarda, onların vekillerinde hiç mi vicdan yok. Bir kuzu annesinden ne kadar ayrı kalır. Bende 5 yıldır kuzumdan, Baran’ımdan ayrıyım. Ben oğlumu unuttum, 9 yaşındaki çocuğun derdine düştüm. Ciğerimizi yaktı o çocuk. Yeter artık buna bir son versinler. Bizim evlatlarımızı versinler. Nereye kadar bizi süründürecekler" dedi.

Hakkari'de 2016 yılında 9 yaşında dağa kaçırılan Hamza Adıyaman'ın annesi Rukeyde ile ablası Aysun Adıyaman dün evlat nöbeti eylemine katılmıştı.

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