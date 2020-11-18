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Ailesi evlat nöbeti tutarken teslim oldu, yardım edenlerin isimlerini verdi: 5 gözaltı 

DHA

Ailesi evlat nöbeti tutarken teslim oldu, yardım edenlerin isimlerini verdi: 5 gözaltı 


DİYARBAKIR,(DHA)- HDP Diyarbakır il binası önünde ailesi evlat nöbeti tutarken, PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan örgüt üyesinin ifadesinde kendisine yardım ettiklerini söylediği 5 şüpheli, gözaltına alındı.
Terör örgütü PKK'ya 2015 yılında katılan ve ailesi HDP il binası önünde oturma eylemi yapan bir örgüt üyesi, geçtiğimiz günlerde güvenlik güçlerine teslim oldu. İfadesinde de kendisine yardım edenlerin isimlerini verdi. 
Bu kapsamda harekete geçen Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, Diyarbakır, Mardin, Adana ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon yaparak, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. 
Gözaltına alınan şüphelilerin sorguları sürüyor.
 DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR, (DHA)
2020-11-18 12:59:54

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