Amadspor - Kocaelispor maçı öncesi anlamlı pankart

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Misli.com 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler ile Kocaelispor maçı öncesinde stadyumda tribünlere 'Kadına şiddet insanlığa ihanettir' pankartı asıldı.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta bugün oynanacak Amed Sportif Faaliyetler ile Kocaelispor maçı öncesinde tribünlere 'Kadına şiddet insanlığa ihanettir' pankartı asıldı. Diyarbakır Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından asılan pankart, her iki takım futbolcuları tarafından alkış aldı.

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